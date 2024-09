La finalul meciului, extrema stânga de la Dinamo a recunoscut că echipa sa a ratat victoria în urma unor greșeli individuale.

"Sunt dezamăgit că am pierdut 2 puncte importante. Am condus cu 2-0 și trebuia să ținem de rezultat. Mă bucur că am revenit și o să încerc să îmi ajut echipa cât mai mult.

Erorile individuale au decis rezultatul final, crede Politic

În primul rând, golurile au venit din greșeli proprii, nu știu dacă a fost sau nu penalty, nu comentez arbitrajul, noi trebuia să gestionăm mai bine situația. Până acum am avut rezultate foarte bune acasă, chiar și cu aceasta marca am luat un punct, nu am pierdut.

După 5/6 săptămâni de accidentare nu sunt încă unde trebuie, dar o să fiu pregătit să joc mai mult de 45 de minute. Eu în seara asta am intrat, mă bucur că am dat gol, dar sunt supărat că am făcut egal. Sper că la meciul cu Farul să fiu pregătit să joc mai bine. Mie îmi place să joc acasă, îmi pace atmostera, îmi place să joc cu tensiune", a spus Dennis Politic la finalul meciului.

Dennis Politic a disputat șapte meciuri în tricoul lui Dinamo în acest sezon, el aflându-se în momentul de față în perioada de readaptare la ritmul de joc, după o accidentare.

Dinamo câştigase celelalte patru meciuri jucate acasă în acest campionat. Dinamo rămâne cu o singură victorie în ultimele patru etape.

FC Botoşani a ajuns la cinci etape fără victorie, două egaluri şi trei eşecuri.