Universitatea Craiova a avut parte de o veritabilă metamorfoză fotbalistică! Pe finalul lunii octombrie, după 0-1 cu Metalul Buzău în Cupa României, echipa era în derivă, cu o atmosferă explozivă la nivelul conducerii. Atunci, s-a și vorbit despre plecarea antrenorului Costel Gâlcă.

A urmat însă o serie de nouă partide, în toate competițiile, în care oltenii au înregistrat șase victorii, două remize și o singură înfrângere. Grație acestui parcurs, Craiova a urcat în campionat și rămâne în cărți pentru câștigarea titlului.

Despre acest lucru a vorbit și Ștefan Baiaram, după ultima partidă oficială din 2024: 2-0 cu Gloria Buzău în deplasare. Marcatorul golului care a stabilit scorul final a explicat unde s-a făcut diferența în această partidă.

„Ne bucurăm că am luat punctele, asta ne-am dorit. Știam că terenul va fi dificil. Repriza a doua, am știut să ne apărăm. Am alergat foarte mult. Mergem acasă, în vacanță, fericiți. Anul se încheie foarte bine, suntem acolo sus, ne batem pentru campionat. Iar asta după ce am avut și momente bune, dar și momente proaste“, a spus Baiaram.