Steaua a vrut să transfere un portar celebru. "Bariera" ivită

Bogdan Lobonț, unul dintre cei mai valoroși portari români de după 1989, s-a consacrat la Rapid după junioratul făcut la Corvinul Hunedoara. Un rol esențial în cariera actualului antrenor secund de la Rapid l-a avut Marin Ioniță. Apropiat de Lobby, Marin Ioniță a goalkeeper și oficial la Corvinul, apoi antrenor de portari la Rapid în vremea în care Mircea Lucescu a cucerit titlul și s-a bazat în Giulești pe un mix de jucători cu experiență și tineri cu mare potențial de progres.

Steaua a vrut să transfere un portar celebru

Lobonț și-a amintit că înainte de a ajunge la Rapid a fost dorit la Steaua, actuala FCSB, în a doua parte a anilor 90, când Ghencea era înțesată de spectatori, meci de meci. De ce nu a mai ajuns la Steaua actualul secund de la Rapid?

„Eu am avut o perioadă în care am fost junior la Steaua, 6 luni. Nu mai știu ce trebuia să dea Steaua atunci, 30 de perechi de teneși. Așa am auzit. Nea Marian Ioniță era vicepreședinte la Hunedoară. Și a zis ‘Eu am drept de semnătură. Copilul ăsta nu pleacă de aici’. Important ce e. Că am făcut cariera de jucător pe care am făcut-o și de care sunt mândru și sunt convins că în cariera de antrenor va fi mai bine”, a povestit Bogdan Lobonț, potrivit Fanatik.

Cariera lui Bogdan Lobonț

”Școlit” la Corvinul Hunedoara, Lobonț a mai jucat în România pentru Rapid și Dinamo. Prima experiență în străinătate a fost la Ajax Amsterdam, după care au urmat Fiorentina și AS Roma, în Serie A. După ce și-a încheiat cariera de jucător, pentru Lobonț a urmat o scurtă perioadă ca antrenor. A pregătit-o pe U Cluj între 2018 și 2019, și a fost foarte aproape de promovarea în prima ligă.

A lucrat apoi în staff-ul lui Cosmin Contra la națională, după care a urmat un an în departamentul de scouting de la AS Roma. Lobonț a fost și selecționerul României U20 între 2021 și 2022, iar în prezent e antenor secund la Rapid.