Cele două puncte pierdute cu Farul, duminică, la Ovidiu, au declanșat o „tornadă“ din partea lui Gigi Becali, de parcă remiza din weekend a scos definitiv echipa din lupta pentru titlu! În realitate, situația nu e nicidecum dramatică, iar campioana rămâne, în continuare, cu doar două înfrângeri în ultimele 22 de partide.

Acest bilanț excelent nu prea l-a interesat pe Becali, în ultimele 24 de ore. Acesta continuă să-și facă praf jucătorii și ținta lui preferată a devenit chiar golgheterul Daniel Bîrligea (24 de ani). Și aici vorbim despre o abordare bizară, în condițiile în care vârful adus de la CFR Cluj are deja 11 goluri, la FCSB, în 17 partide.

Practic, contra Farului, Bîrligea (foto, pe jos) a avut o prestație slabă care însă rar s-a întâmplat în cazul lui. Mai ales de când a ajuns la FCSB, în luna septembrie. După ce a spus, aseară, că Bîrligea și-a făcut praf cota, după cum sport.ro a scris aici, astăzi, Becali a revenit, la Fanatik, de această dată cu un atac și mai dur asupra vârfului său.

„Bîrligea mergea pe teren, se plimba, venea la preluare la mișto, alergând în zeflemea, și dădea mingea cu pieptul la mișto. Ce faci, mă, alergi în zeflemea? Băi, mișcarea unui om se vede. Eu, cel puțin, o văd. La fotbaliști, când aleargă în zeflemea, eu îmi dau seama imediat“, a răbufnit Becali.

În continuarea discuției, acesta a și oferit câteva exemple, pentru a demonstra că Bîrligea nu e primul jucător-vedetă care e luat de val, brusc, după câteva prestații bune.

„Haaland (n.r. – Erling Haaland de la Manchester City), omul vreo 5-6 meciuri nu i-a ieșit. De ce? Nu se mai concentra. A zis că e mare, că dă goluri când vrea el. Uite, mă, că nu mai dai goluri dacă nu pui toată puterea. Sau uite cum era Compagno când a venit la noi. Beton! Și, după ce a dat 20 de goluri, a început să joace în zeflemea. Sper ca Bîrligea să nu facă și el la fel, că după aia are sfârșitul lui Compagno (n.r. – a ajuns în China). Bine, ăsta (n.r. – Daniel Bîrligea) are calitate. Are mai multă calitate“, a încheiat patronul roș-albaștrilor.