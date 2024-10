După ce fanii "câinilor" au anunțat că a fost deschis și inelul trei de la peluză în urma cererii mari de bilete, fanii "roș-albaștri" anunță și ei o prezență împortantă la derby.

Gheorghe Mustață a dezvăluit că în urma discuțiilor cu fanii dinamoviști, cele două părți au convenit ca suporterii FCSB să primească o peluză, iar el a început deja să facă listele.

Fanii FCSB iau cu asalt Arena Națională la meciul cu Dinamo

"Este un interes foarte mare pentru fani. Eu tocmai am început să fac listele pentru meciul de la Rangers și este interes foarte mare și pentru meciul cu Dinamo. Am pus link-ul pe profilul meu de Facebook, deja s-au vândut de ieri în jur de 3.000 de bilete. Întotdeauna când a fost vorba de o înțelegere verbală între mine și Elias noi ne-am respectat decizia și am respectat tot ce am vorbit.

Ne-au pus peluza la dispoziție, asta o să facem și noi, nu se pune problema să existe vreo neînțelegere între noi la acest capitol. Cu Dinamo ne-am înțeles și nici nu vreau să mai discut foarte mult despre acest capitol. Ne-am înțeles întotdeauna la capitolul bilete, a fost o comunicare foarte bună", a spus Gheorghe Mustață, potrivit Fanatik.

În momentul de față, Dinamo ocupă locul cinci în clasament, cu 18 puncte, în timp ce FCSB se află pe șapte, cu 16, dar un meci mai puțin disputat.