Sare Varga cu banii!? Clubul din liga secundă care așteaptă o mână de ajutor. Ce a spus boss-ul de la Cluj

Oficialii clubului din Cluj au negat, însă, că ar pregăti o astfel de tranzacție, susținând că vor căuta să rezolve problemele financiare fără să apeleze al împrumuturi. 400.000 euro ar trebui să ajungă de la Cluj la Chindia, însă președintele dâmbovițenilor, Andrei Cordoș, neagă acest lucru, potrivit GSP: „Nu facem așa ceva, am găsit un sponsor principal puternic, îl vom prezenta curând”.

Chindia se confruntă cu mari probleme financiare

„Eu nu știu de așa ceva, de vreun împrumut. Nu am vorbit cu Nelu Varga despre asta și, dacă nu am făcut-o eu, nu putea s-o facă altcineva. În plus, nici nu avem nevoie, tocmai am semnat un contract cu un sponsor puternic, care va apărea pe fața tricourilor. O să-l prezentăm curând.

E adevărat că avem nevoie de bani să plătim niște restanțe unor jucători care au plecat. Nu e un secret, ne-am angajat la o treabă știind ce probleme sunt, dar le vom rezolva pe toate fără să fie nevoie să ne împrumutăm”, a spus Andrei Cordoș, președintele Chindiei.

Totuși, deși n-a dat direct bani Chindiei, CFR Cluj i-a întins o mână de ajutor clubului din Dâmbovița, împrumutându-l pe atacantul Mustapha Jah (19 ani, 1,90 m), transferat de ardeleni în 2022 de la Real de Banjul.

Neluțu Varga neagă și el înțelegerea dintre CFR și Chindia

„Nu am habar de așa ceva și nici nu am de ce să am”, a spus Neluțu Varga, pentru sursa citată mai sus.