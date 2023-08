Neluțu Varga e convins: ”Rămânem o forță în România. Vreau să demonstrăm cu FCSB”

După ce a părăsit Europa, CFR Cluj vrea să se concentreze pe lupta la titlu. A pierdut campionatul în sezonul precedent în fața Farului Constanța, după cinci ani în care a dominat Superliga, iar Neluțu Varga e convins acum că echipa sa va defila din nou.

Varga s-a arătat optimist în intervențiile sale în spațiul public și este de părere că echipa construită de Andrea Mandorlini în Gruia ar putea fi ”și mai bună” decât cea pe care a avut-o CFR în anii precedenți.

Omul cu banii de la CFR Cluj i-a pus gând rău FCSB-ului și vrea să câștige din nou lupta cu omologul Gigi Becali.

Neluțu Varga: ”Rămânem o forță în România”

„Sunt foarte fericit că am arătat fotbal de nivel european. Toată lumea ne cânta prohodul, toți ziceau că suntem terminați.

Eu cred că am făcut o echipă, cel puțin la fel de bună, dacă nu și mai bună decât formațiile cu care am câștigat de cinci ori la rând titlul de campioană a României. Am avut o încântare când tot stadionul ne-a aplaudat la final, toți cei de acolo și sunt foarte mulțumit de toată treaba care s-a făcut vara asta.

Vreau să demonstrăm la meciul cu FCSB că am fost, rămânem și vom fi o forță a fotbalului din România și vom da totul ca să câștigăm partida cu FCSB”, a spus Neluțu Varga, potrivit Fanatik.ro.

Adana - CFR 2-1. Fosta campioană, eliminată din Conference League

ADANA: Karacic - Svensson, Gravillon, Guler, K. Rodrigues - Stambouli, Akbaba (Tokoz 90+3) - Yusuf Sari, Belhanda (Nani 90+10), Akintola (Manev 69) – Ndiaye. ANTRENOR: Patrick Kluivert

CFR CLUJ: R. Sava - Mogoş, Kresic, Ajeti, Camora – Cvek (Otele 90+5), Muhar, Avounou (Tachtsidis 75), E. Krasniqi (Konoplianka 75) – Yeboah (C. Manea 75), Bîrligea (Jefte Betancor 75). ANTRENOR: Andrea Mandorlini

Cartonaşe galbene: Svensson 21, Ndiaye 65 / Bîrligea 65, Ajeti 78, Cvek 90+2, Camora 90+6

Cartonaş roşu: Andreaw Gravillon (Adanaspor) min. 63