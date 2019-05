Romania EXPORTA inca un portar incredibil! Sporting Lisabona il transfera dupa ce a marcat un gol senzational, din propriul careu

Tararusanu si Radu au deschis portile, iar Romania mai trimite un portar in Europa!

Un pusti de la Timisoara va apara la Sporting Lisabona! Baiatul s-a remarcat cu un gol incredibil.

Alexandru Borbei e portarul nationalei sub 16 ani, iar Sporting Lisabona il transfera dupa golul marcat din propriul careu.

Radoi i-a urmarit din tribuna pe juniorii Romaniei in amicalul pierdut, 2-0 cu Norvegia. La nationala sub 16 ani a jucat si fiul lui Gica Popescu. Nicolas are 16 ani.

"A fost foarte bine, am avut emotii dupa gol! Din Romania, domnul Nita e idolul meu!", a declarat Alexandru Borbei.