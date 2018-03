Replica acida a lui Lupescu dupa dezvaluirile facute de Burleanu: "Voi apela la justitie!" Planul Kaiser-ului

Ionut Lupescu vine cu replica dupa dezvaluirile facute de Razvan Burleanu pe blogul personal.

Actualul presedinte al FRF a postat pe blogul sau un prim episod din ceea ce se vrea a fi un serial de dezvaluri despre neregulile comise de Mircea Sandu. Dezvaluirle sunt cu bataie lunga dat fiind faptul ca Mircea Sandu s-a afisat la lansarea campaniei lui Ionut Lupescu, principalul contracandidat al lui Burleanu.

Lupescu a reactionat printr-un mesaj postat pe contul sau de Facebook si spune ca se va adresa justitiei.

"Iata ca a inceput campania murdara de care va anuntam zilele trecute. Este unica modalitate a actualei administratii a FRF de a conduce fotbalul: multe acuzatii mincinoase si putine realizari. Nimic nu poate compensa insa lipsa rezultatelor, nimic nu poate acoperi aceasta realitate.

Una peste alta, este foarte interesant ca presedintele FRF a asteptat patru ani pana sa descopere atatea atrocitati comise de catre mine. Va promit ca, in cazul meu, nu va dura atat timp, iar lucrurile pe care le voi descoperi vor lua calea normala a justitiei. Asa este normal si asa trebuia sa procedeze si presedintele FRF, daca avea suspiciuni de asemenea natura.

Tot la justitie probabil voi apela in cazul insailarilor ilogice facute de actualul presedinte al FRF. Sunt convins ca ultimul atac al inca presedintelui FRF va fi urmat si de altele. Ele sunt consecinta temerilor din ce in ce mai mari ca vor pierde alegerile, dupa ce din ce in ce mai multi membri afiliati imi acorda sustinerea lor", a fost mesajul postat de Ionut Lupescu pe contul sau de Facebook.

Alegerile pentru sefia FRF vor avea loc pe 18 aprilie.