Reacția lui Mihai Stoichiță după ce Răzvan Burleanu a anunțat că va fi sancționat

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a intervenit în conflictul deschis dintre Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori, și FCSB, din cauza situației antrenorilor de la vicecampioana României. Răzvan Burleanu a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că Mihai Stoichiță va fi sancționat pentru ieșirea sa.

Ce a spus Mihai Stoichiță după sancțiunea primită de la președintele FRF

Mihai Stoichiță a asistat la meciul dintre Petrolul și Chindia de la Ploiești, scor 1-2. La finalul partidei, directorul tehnic și-a asumat vina, recunoscând că merita să fie sancționat pentru abaterea sa.

„Ce-a spus domnul președinte (n.r. - Răzvan Burleanu) așa este. Am fost sancționat, am meritat. Am spus niște lucruri în necunoștință de cauză. Ce era pe rol acolo. Eu am făcut-o, eu o trag (n.r. - greșeala)”, a declarat Mihai Stoichiță la finalul meciului conform Digi Sport.

Ce a spus Mihai Stoichiță despre meciul dintre Chindia și Petrolul

Analizând și partida la care a asistat, desfășurată pe un teren vizibil afectat de condițiile meteo, Mihai Stoichiță s-a arătat surprins de faptul că „lupii galbeni” nu au reușit să țină de rezultat.

„Un rezultat neașteptat. Pe un asemenea teren, o echipă care dă primul gol nu trebuie să piardă. Trebuie să conserve rezultatul. Nu prea am înțeles a doua repriză ce s-a întâmplat.

Poate și un pic de ghinion, pentru că Petrolul a avut două faze și parcă mingea nu a vrut să intre în poartă. Un meci neașteptat de frumos. Ambele echipe au făcut efort și au avut câțiva jucători care au luminat jocul. Nu mă întrebați de nume, că nu am voie să remarc.

Probabil instalația de încălzire nu a funcționat. Mă gândesc, pentru că nimeni nu se aștepta să vină o asemenea zăpadă. O astfel de instalație de încălzire costă zeci de mii de euro pe lună doar întreținerea”, a adăugat oficialul FRF.

Ce a declarat Răzvan Burleanu

„Mihai Stoichiță a greșit. A încălcat regulamentul de ordine interioară pe care-l avem la nivelul administrației Federației Române de Fotbal, fiindcă vorbim de o speță care se află în momentul de față în procesul de judecare la una dintre comisii. Prin urmare, Mihai va fi sancționat. Din fericire, este la prima abatere”, a spus Răzvan Burleanu ședința Comitetului Executiv al FRF.

Ce a spus Stoichiță despre scandalul dintre Burchel și FCSB

„Asta e situaţia actuală a antrenorului român, potrivit legilor în vigoare, legile ţării şi legile UEFA. Nu cred că mai are sens să discutăm.

Am vorbit şi cu Burchel şi i-am zis «Domnule, închidem subiectul! Respectăm legile». Am fost la Sibiu (n.r la Hermannstadt - FCSB 0-1) şi nu m-am uitat doar la meci, ci şi la banca de rezerve a Stelei (n.r. FCSB-ului).

Cei de acolo nu au încălcat nicio prevedere. Pintilii nu s-a ridicat de pe bancă decât atunci când a făcut schimbare, conform fişei postului. Strizu a dat indicaţiile. Ce pot să spun? Nu ai ce să faci.

În momentul în care se încalcă aceste legi şi iese Mihai şi dă indicaţii, atunci este pasibil de pedeapsă. Dar dacă nu face treaba asta? Ce face el e conform fişei postului.

Nu e vorba că-l apăr… am vorbit cu Pintilii, cu Croitoru şi Prepeliţă. Am încercat să le explic că nu se mai poate fără şcoală. Sunt legi date de UEFA şi de statul român, nu de mine sau de Burchel.

Treaba lui Burchel este să reglementeze licenţele. Asta ne interesează pe noi, să reglementăm licenţele pe care UEFA ne obligă să le folosim la încadrarea unui antrenor la o echipă profesionistă”, a spus Mihai Stoichiţă