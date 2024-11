Întrebat despre această situație, Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, a susținut că era normal ca România să câștige meciul din moment ce kosovarii au părăsit terenul.



Totuși, incidentele de pe Arena Națională i-au amintit de cazurile din Superliga când echipa sa, Sepsi OSK Sfântul Gheorghe, devine în multe rânduri ținta atacurilor fanilor echipelor adverse.



Deși n-a spus-o cu subiect și predicat, Laszlo Dioszegi a lăsat de înțeles că și-ar dori ca amenzile pentru scandări xenofobe să fie majorate pentru a determina cluburile din Liga 1 să ia măsuri împotriva fanilor încalcă legea.



"Nu pot să comentez deciziile UEFA. Din păcate, suporterii sunt la a treia abatere. Și noi am plătit amendă că nu am lăsat destul spațiu între locuri la meciul cu Bodo/Glimt. La petarde, asta e regula, sunt reguli stricte. Era normal să câștigăm cu 3-0, era o aberație dacă nu câștigam. Ei au părăsit scena, așa cum se zice. Am înțeles că și cu Andorra și încă la un meci, tot așa a fost.

Laszlo Diosezgi crede că amenzile sunt prea mici



Sincer vă spun, problema este și la cluburi. Cu mâna pe inimă vreau să felicit anumite cluburi care de doi ani nu mai strigă împotriva maghiarilor: Universitatea Craiova a domului Rotaru, Rapidul domnului Șucu și în ultimul timp nici FCSB nu a mai strigat. Amenda este de 5 mii de lei, cluburile nici nu stau să discute cu suporterii pentru 5 mii de lei. Eu nu vorbesc despre Csikszereda, noi suntem de opt ani în prima ligă și anumiți suporteri se comportă necivilizat.



Sportul trebuie să ne unească și un suporter adevărat nu face rău echipei lui. Dacă jucăm (n.r. naționala României) un meci fără suporteri sunt bani pierduți. Acei bani puteau să ajungă în satele nevoiașe, acolo unde copiii să se joace. Niciodată nu am spus că suporterii noștri nu au strigat. La noi nu există scandări rasiste, cu inima deschisă zic. La Cupa României, 7 sau 8 suporteri de la Ferencvaros au fost și au agitat spiritele, eu am ieșit atunci și nu au mai venit pe stadion. Eu nu am nevoie de ajutor de la Ferencvaros.



Dinamo sunt primii (care îi înjură pe cei de la Sepsi - n.r.), Dinamo ne înjură. Nu există meci în care să nu ne înjure, dar cei 5 mii de lei nu sunt o problemă pentru club. Cluburile ar trebui să-i amendeze pe suporteri. De la Guvern am terminat stadionul, deci nu știu cât o să primim pentru academie, dar cei de la Csikszereda primesc mai mulți pentru academie pentru că ei se bazează mai mult pe asta", a spus Laszlo Dioszegi, potrivit Digisport.



Sepsi OSK ocupă locul opt în clasamentul Superligii, cu 22 de puncte, și joacă următorul meci din Superliga pe 22 noiembrie, pe teren propriu, împotriva celor de la Gloria Buzău.