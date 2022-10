Laszlo Dioszegi a susținut la PRO ARENA că nu se pune problemă ca italianul Cristiano Bergodi să fie demis de la Sepsi, deoarece echipa a jucat foarte bine în ciuda faptului că nu a obținut nicio vicorie în ultimele patru etape.

Bergodi nu pleacă de la Sepsi OSK

„Dacă nu e continuitate la un club, la o echipă... atunci nu avem la ce să ne așteptăm.

Acum dacă aducem un alt antrenor, cu o altă filozofie, se poate să obținem rezultate ce moment, însă după aia iarăși cădem în prăpastie.

Eu așa consider, că antrenorul în meciurile astea chiar nu a avut nici o vină. Cred că cine a văzut ultimele patru meciuri a văzut că am dominat adversarul în toate meciurile, chiar dacă am jucat cu Farul, liderul campionatului. Și cu CFR a fost la fel, în afară de primele 10-15 minute”, a spus Laszlo Dioszegi la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

În ultimele patru etape din campionat, Sepsi OSK le-a întâlni pe Farul Constanța (0-1), CFR Cluj (2-1), FCSB (0-1) și Universitatea Craiova (0-1).