„Nu meritam să câștigăm”. Mirel Rădoi, ”tăios” după victoria Universității Craiova cu Sepsi

Mirel Rădoi a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că Universitatea Craiova nu a meritat victoria la cum a jucat în ultimul sfert de oră al partidei.

„Într-adevăr, așa este, o primă repriză bună datorită posesiei, am avut inițiati-vă, dar nu am găsit zonele libere pe care le-am propus înainte de meci. Nu am putut să atacăm spațiile. În repriza a doua au ieșit mult mai deciși cei de la Sepsi și ne-au pus în dificultate în multe situații.

Victoria nu este meritată, mai ales cu cele două bare ale lui Sepsi.

Eu cred că băieții și echipa pot mult mai mult, din punctul meu de vedere, mai ales pe final de joc. Ne-am apărat mult prea jos. Nu trebuie să fim noi cei disperați.

(n.r. Bogdan Vătăjelu și Dan Nistor) Probabil că având experiență mai mare înțeleg mai ușor lucrurile pe care noi le cerem față de ceilalți. La nivel de atitudine, determinare nu poate reproșa nimeni nimic în seara asta, pentru că s-a văzut că au vrut. Mi-aș fi dorit ca în prima repriză să încercăm să pasăm mai mult, să atacăm mai mult, chiar dacă riscam un gol.

Eu nu pot să fiu mulțumit cu jocul din a doua repriză și cu jocul din ultimele 15 minute. Vreau să reglăm totul, nu le pot uita. Sepsi a avut o posesie câștigată prin poziționare. Nu înseamnă că dacă avem avantaj trebuie imediat să facem pasul în spate.

Mai avem multe lucruri de rezolvat, am întâlnit o echipă bună care ar fi trebuit să fie mult mai sus în clasament. Noi trebuie să ne consolidăm acea poziție, mai sunt încă 42 de puncte puse în joc. În afară de Farul, nimeni nu știe sigur dacă prinde play-off-ul.

(n.r. Dan Nistor la națională) MI-ar fi ușor să fac astfel de aprecieri, pentru că am fost în poziția lui Edi și cred că el știe cel mai bine în momentul de față pe cine să cheme la națională”, a spus Mirel Rădoi după meci.

În următoarea partidă, Universitatea Craiova va primi vizita pe Stadionul "Ion Oblemenco" lui 'U' Cluj, contând pentru etapa a 17-a în Superligă. Partida va putea fi urmărită LIVE TEXT pe www.sport.ro sâmbătă, 5 noiembrie, de la ora 21:00.