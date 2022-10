„Pragmatismul câștigă campionate!” Reacția lui Vătăjelu după victoria chinuită a Universității Craiova cu Sepsi OSK

La finalul partidei, Bogdan Vătăjelu, marcatorul golului oltenilor a susținut că este fericit că echipa sa a câștigat și a atras atenția asupra faptului că mereu campionatul a fost câștigat de echipele pragmatice, așa cum a fost Craiova la Sfântu Gheorghe.

„Mă simt bine, dar m-am lovit destul de serios cu Șafranko, sunt puțin amețit, dar e OK. Sunt bine.

Primul gol pe care l-am avut în Liga 1 l-am dat contra Brașovului cu dreptul. Astăzi, mi-a așezat foarte bine mingea și am încercat să dau cu dreptul la poartă. Mă bucur că am înscris și că am luat cele trei puncte, pentru că au fost extrem de muncite.

Vătăjelu: „Noi, oltenii, suntem mai înfocați!”

Să fiu sincer, am avut și puțin noroc în seara asta, că au avut câteva situații clare. Și noi cred că am avut peste 12-13 meciuri când am avut multe ocazii și abia am reușit să marcăm un gol.

Știu că noi, oltenii, suntem mai înfocați, ne dorim spectacol și să câștigăm la 2-3 goluri diferență. Campioana ultimilor ani nu a câștigat așa. Pragmatismul câștigă campionate și dacă ne gândim la chestia asta, trebuie să fim și noi mai pragmatici.

Sincer, noi suntem aproape aceeași jucători. Am avut perioade când am câștigat cu FCSB, CFR, ne-am încurcat cu echipele așa zis mai mici pe hârtie, dar am avut întotdeauna calitate, jucători care pot face diferența. Au fost perioade în care chiar nu ne-a ieșit jocul. Suntem cu mister într-un sistem noi, mai sunt detalii de pus la punct. Victoriile ne vor da încredere”, a spus Bogdan Vătăjelu după meci.

Pentru antrenorul gazdelor, italianul Cristiano Bergodi, aceasta a fost meciul cu numărul 200 pe prima scenă din România. El a condus-o pe Universitatea în 2020 în 17 jocuri.

Sepsi OSK a suferit a patra înfrângere consecutivă în campionat (Farul, CFR, FCSB şi Universitatea Craiova), dintre care trei au fost pe teren propriu.

Universitatea a reuşit a treia victorie consecutivă, acesta fiind primul meci în care nu a primit gol, după o serie de opt partide de campionat în care apărarea a cedat cel puţin o dată.