Patronul a confirmat ultimul transfer făcut de FCSB! Mutarea care îl poate umple de bani pe Becali: „E brazilian, e tânăr!”

Luis Phelipe (22 de ani) de la Politehnica Iași, unul dintre cei mai buni jucători ofensivi din Superliga la ora actuală, se va alătura FCSB-ului. 200.000 de euro a plătit Gigi Becali în schimbul fotbalistului brazilian.

Cornel Șfaițer, președintele lui Poli Iași, a confirmat transferul lui Luis Phelipe la FCSB și s-a declarat încrezător că acesta va reuși să se impună la echipa lui Gigi Becali și că va pleca pe bani mulți în străinătate.

„Acum s-a făcut, am acceptat pentru că eu cred în jucător. Și din acest motiv, am insistat pentru procente. Suma nu e nici ea de neglijat, dar cred că procentele vor fi importante.

Cum am crezut în Moruțan, asa am crezut si în el de când am venit. V-am zis de atunci că va fi vândut și că va fi un jucător interesant pentru cluburile mari.

Suntem convinși că FCSB va lua bani mulți pe el, e brazilian, e tânăr și sunt convins că procentele vor fi importante pe mai departe. O afacere reușită pentru toată lumea, cred eu”, a spus Cornel Șfaițer, potrivit iAMSport.

Cifrele lui Luis Phelipe

În acest sezon, Luis Phelipe este unul dintre cei mai buni jucători ai celor de la Poli Iași, cu trei goluri și trei pase decisive în 18 partide.

Phelipe a ajuns în Europa în 2019, de la Bragantino la Salzburg. A mai trecut pe la Lugano, Atletico Clube Goianiense, Nautico, Botafogo și Paysandu.

În vara acestui an a fost transferat gratis de Poli Iași.