OUT de la FCSB după doar un meci în Superliga! Cine i-ar putea lua locul fotbalistului renegat de Gigi Becali

Sorin Șerban (22 de ani) a început titular meciul cu U Cluj din prima etapă a Superligii, însă a fost înlocuit la pauză, cu Ovidiu Popescu.

La finalul meciului Becali a anuțat că Șerban nu va mai primi nicio șansă în tricoul FCSB și s-a ținut de cuvânt. Miercuri, FCSB a plecat în Georgia pentru meciul din turul doi preliminar al Conference League, cu Saburtalo, iar fundașul stânga nu face parte din lotul vicecampioanei.

Cel mai probabil, în locul lui Șerban va fi trimis pe teren Ovidiu Popescu.

FCSB întâlnește Saburtalo, în Conference League. Meciul se joacă, joi, de la ora 19.00, și va fi LIVE TEXT pe SPORT.RO.

Ce spunea Gigi Becali după meciul cu U Cluj

„E și vina mea, e de fapt cea mai mare a mea că am crezut în Șerban. Săracul, n-are nimic cu fotbalul!

El n-o să aibă că n-o să mai aibă ocazia. N-o să mai fie pe teren. Sau Crețu, de exemplu. E posibil să mai fie, dar greu să mai fie și Crețu pe teren. Sunt Ovidiu Popescu, Radunovic, nu?", a spus Gigi Becali, la Digisport - mai multe detalii AICI.

Sorin Șerban (22 de ani) a fost promovat la prima echipă a lui FCSB în 2020, iar până în prezent a strâns 14 meciuri și o pasă decisivă.

200.000 de euro este cota de piață a lui Șerban, conform Transfermarkt