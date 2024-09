"Nu sunt prost!" Elias Charalambous s-a dezlănțuit la finalul meciului cu Petrolul Ploiești

La finalul meciului, Elias Charalambous, antrenorul campioanei, i-a acuza indirect pe arbitrii partidei că au viciat rezultatul prin felul în care au condus partida.

"Din păcate, am pierdut două puncte în ultimele secunde. Am început meciul cu un gol rapid, iar după aceea, eliminarea a făcut ca lucrurile să fie mai complicate pentru noi. Dar cred că ne-am apărat bine, până în ultima secundă, când am luat acel gol. Cu siguranță, nu trebuie să lăsăm ca mingea să ajungă acolo! Asta a fost greșeala pe care am făcut-o. Asta e cel mai important. Nu trebuia să lăsăm ca mingea să ajungă acolo!

Dar, pe lângă asta... Mă cunoașteți și știți că nu caut scuze. Dar, pe de altă parte, nu sunt prost! Și nu vreau ca lumea să mă considere prost. I-am protejat mereu pe arbitri, dar, din păcate, au fost două faulturi în acea fază. Măcar la unul trebuia fluierat. Nu știu de ce nu s-a întâmplat asta. Sper că a fost doar o greșeală.

O repet. În primul rând, nu trebuia ca mingea să ajungă în careu. Dar au fost două faulturi în acea fază. Mereu în protejez pe arbitri, dar când lucrurile sunt atât de clare, nu pot s-o fac. Nu sunt prost!

Și mai vreau să vorbesc și despre eliminare. Dacă a fost roșu la Mihai Popescu... În mod normal, pentru a se da roșu trebuie să lovești. El doar a pus mâna. Atunci jucătorul de la Petrolul care l-a lovit pe Musi trebuia și el să fie eliminat! Când iei anumite decizii, trebuie să judeci la fel ambele echipe. Dacă e roșu pentru noi, mai trebuie să fie unul și pentru Petrolul. Am văzut faza lui Popescu de zece ori. S-a dat roșu foarte ușor. El sare normal. cu mână.

Asta e. Poate asta ne va face mai puternici. S-a terminat, nu am câștigat și acum ne concentrăm pe meciul din Europa League", a spus Charalambous la finalul meciului.

FCSB, zece puncte după nouă meciuri

FCSB rămâne cu zece puncte, la cinci distanță de zona play-off-ului. Petrolul are 15 puncte și este la egalitate cu CFR Cluj și Universitatea Craiova.

În următoarea etapă din campionat, FCSB se va deplasa la Sfântu Gheorghe pentru duelul cu Sepsi OSK, iar Petrolul va primi vizita celor de la Hermannstadt.