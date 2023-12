Revenit în Africa de Sud, fotbalistul a făcut o vizită și la fosta sa echipă: Kaizer Chiefs, pe care a părăsit-o în vara acestui an pentru a semna cu FCSB.

Imaginile cu fundașul FCSB în vestiarul fostei sale echipe au fost publicate pe contul de Twitter ElCapitano, cu mesajul: „Băiatul nostru încă își mai amintește care e casa lui”.

Amakhosi faithful , our boy still remembers where home is????❤️????✌️ Siyabonga “Sgugula” Ngezana????#Amakhosi4Life pic.twitter.com/dpWctBZ3aF — El ©️apitano???????????????? (@BabalwaZikhali4) December 23, 2023

Ngezana locuiește la baza sportivă din Berceni a FCSB

Ngezana a dezvăluit că a ales să locuiască la baza de pregătire a FCSB, deoarece vrea să se concentreze la fotbal.

„Acum am totul aici, de asta am făcut sacrificiul de a locui în baza clubului. Există multe avantaje, nu cheltui bani afară, păstrez banii pe care i-aș fi dat pe hotel, îi economisesc și rămân concentrat, din moment ce am tot ce-mi trebuie aici, la club.

Oricând simt că nu am făcut destule la antrenament merg să mă antrenez suplimentar pe teren sau în sala de forță și mănânc sănătos, nici măcar nu trebuie să cumpăr mâncare.

Există un citat pe care l-am auzit, un tată sfătuindu-și băiatul: 'Ai o carieră scurtă și trebuie să lași lucruri mărețe în urmă, deci fă mici sacrificii acum pentru a trăi o viață mai bună apoi'.

Pot să aplic acest sfat carierei mele, să fac sacrificii. Fără familie, fără iubită și fără prieteni. Suntem eu, Dumnezeu și fotbalul”, a spus Siyabonga Ngezana, pentru idiskitimes.