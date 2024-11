Atcantul cumpărat de FCSB de la CFR Cluj a înscris în stil de mare atacant, cu sânge rece, chiar în minutul 2 al partidei de luni seară. Daniel Bîrligea a jucat titular într-un trident ofensiv alături de Ianis Hagi și Valentin Mihăilă, însă reușita sa nu l-a impresionat pe Ionel Ganea, care a vorbit despre aspectele pe care le mai are de îmbunătățit.

"A început bine, dar așa cum remarca și selecționerul nostru, putea să facă mai multe, mie mi se pare că renunță prea ușor la duelurile unu contra unu, nu luptă destul cu adversarul.

El e atacant, trebuie să înțeleagă că niciun adversar nu se dă din fața lui ca să dea el gol. Trebuie să fie agresiv, să lupți pentru fiecare minge și să ții piept adversarilor.

Dai încredere echipei marcând goluri, așa cum a făcut-o și aseară (n.r. luni). E tânăr, dacă nu muncești în plus, nu ai cum să progresezi sau să ajungi la un nivel foarte mare, pe el îl ajută și fizicul și are și niște calități foarte bune", a declarat fostul internațional român, potrivit iAM SPORT.

Ce i-a spus Mircea Lucescu lui Daniel Bîrligea



Daniel Bîrligea a dezvăluit la flash-interviu ce a discutat cu Mircea Lucescu înaintea meciului cu Cipru. "Il Luce" i-a transmis atacantului de la FCSB că are mare încredere în el:



"Am dovedit că pot să fiu aici. A fost o pasă aproape perfectă a lui Vali (n.r Valentin Mihăilă), îi mulțumesc pe calea asta. M-a pus față în față cu portarul. Am apucat să văd poarta și am ales un colț. Dedic golul pentru trei persoane care au fost la meci: mama, sora și iubita.

Ne-am realizat obiectivul, punctele au fost foarte importante. Suntem în grafic cu toate acum. Au prins și ei curaj, au început să joace, dar până la urmă s-a văzut că suntem mai superiori și am reușit să facem față.



Mircea Lucescu mi-a spus să dau totul, ceea ce am și făcut până acum. Mi-a zis să fiu "Eu" pe teren, să dau totul, pentru că are încredere în mine. Suntem mulți jucători care trebuie să dovedim, în lot suntem vreo 30. Am dovedit că pot să fiu aici. Atmosfera a fost foarte frumoasă, le mulțumim", a declarat Daniel Bîrligea după meciul România - Cipru 4-1.