Fostul antrenor al echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat, duminică seara, la sărbătoarea centenarului grupării giuleştene, că momentul cel mai frumos din viaţa sa a fost promovarea în Liga I cu formaţia alb-vişinie în 2021.

Miță Iosif: "Am trăit de toate la Rapid"

"Eu cred că am trăit de toate la Rapid. Însă niciodată nu ştii ce îţi rezervă viaţa. Dar am trăit foarte, foarte multe. Cel mai frumos moment din viaţa mea a fost promovarea în Liga I pentru că a fost obţinută în nişte momente caracteristice Rapidului, adică unice şi dramatice", a spus Iosif, prezent, duminică seara, la evenimentul organizat pe Stadionul Giuleşti cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea clubului Rapid.

"Când eram mic mă gândeam cum o să fie în anul 2000"

"Centenarul este ceva unic, e o emoţie foarte puternică. Am retrăit azi toate emoţiile copilăriei de când am venit prima oară pe Giuleşti, cum spune şi cântecul. Este ceva fantastic. Chiar mă gândeam când eram mic cum o să fie când o să fie anul 2000 şi cum o să fie când o să facă Rapidul 100 de ani.



Mă bucur că sunt contemporan cu acest eveniment unic. Simplul fapt că spui 100 de ani îmi dă furnicături pe piele. Când e vorba despre Rapid mereu am lacrimi în ochi, am avut şi lacrimi de bucurie, dar şi de tristeţe. Rapid e un club aparte şi dacă nu ai lacrimi de orice fel înseamnă că nu simţi. Iar pentru a activa la acest club indiferent în ce calitate trebuie să pui pasiune", a adăugat tehnicianul.

Miță Iosif: "Rapid merge spre titlu"

Mihai Iosif crede că Rapid are forţa să câştige titlul în sezonul următor.

"Îmi doresc ca Rapid să ia campionatul şi cred eu că ăsta este şi obiectivul echipei în sezonul următor. Cred că au forţa să facă acest lucru. Legat de transferuri, ei ştiu ce şi-au dorit şi pe ce posturi au avut nevoie.

Clubul are o stabilitate financiară, are stadion, are un lot echilibrat, are o bază de pregătire şi are aceşti suporteri fantastici, aşa că merg spre titlu. Le urez rapidiştilor să fie unici şi originali şi să nu îşi piardă niciodată spiritul şi identitatea", a menţionat Iosif.

Clubul Rapid a sărbătorit, duminică, 100 de ani de la înfiinţare, mii de suporteri participând la o serie de evenimente organizate de-a lungul zilei în faţa şi în interiorul Stadionul Giuleşti.

