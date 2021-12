Mirel Rădoi dezvăluie tot: „Am avut două oferte într-o zi, chiar în aeroport!”

Contractul lui Mirel Rădoi cu echipa națională a expirat pe 30 noiembrie, iar de atunci, Răzvan Burlenau și Mihai Stoichiță caută un nou selecționer, oficialii FRF fiind refuzați, pe rând, de Gheorghe Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu.

În prezent liber de contract, fostul selecționer a povestit un episod de când pregătea naționala U21, când a primit două oferte de a prelua echipe de club, chiar când era în aeroport.

Rădoi: „Am avut mai multe oferte la tineret decât la naționala mare”

„Eu am avut mai multe oferte cât am fost la tineret decât la echipa mare. Am avut doua oferte intr-o singură zi, eram in aeroport in Portugalia şi nu ştiam ce va urma.

Noi am pierdut avionul când am jucat cu tineretul in Portugalia, imediat după meci am avut două oferte intr-o zi şi eram in aroport, le discutam la telefon şi chiar glumeam cu preşedintele şi cu directorul tehnic, că naţionala de tineret e mult mai vizibilă decât naţionala mare. Sunt primul antrenor care am un singur meci, o victorie şi am două oferte.

Am avut mai multe oferte cât am fost la tineret, un an şi jumare, decât doi ani cât am fost la naţionala mare!”, a declarat Mirel Rădoi pentru telekomsport.

În 20 de meciuri pe banca tehnică a României, Mirel Rădoi a obținut 8 victorii, 4 rezultate de egalite și 8 înfrângeri, ratând califările la Euro 2020 și Campionatul Mondial 2022, în timp ce la naționala U21 a adunat 10 victorii, 3 rezultate de egalitate și 3 eșecuri, în 16 partide.