Mihai Rotaru a tunat în direct. A vorbit despre Șumudică, despre ceva "rușinos", ba chiar și despre titlu!

Înainte de a-l numi antrenor la Universitatea Craiova pe Laurențiu Reghecampf, liber de contract, s-a rostogolit informația potrivit căreia Rotaru ar fi negociat și cu Marius Șumudică, tehnicianul ignorat de Rapid.

Rotaru a negat vehement, marți seara, la televiziunea Digisport.

Mihai Rotaru a tunat în direct: "Dacă l-aș fi sunat pe Marius Șumudică, l-aș fi pus antrenor la Universitatea Craiova"

"Nu aș face așa ceva cu absolut nimeni (n.r - să îl folosească pe Șumudică pentru a-l convinge pe Reghecampf), dar mai ales cu Marius Șumudică. Tocmai de aceea am evitat să îl sun astăzi pe Marius Șumudică. Dacă l-aș fi sunat pe Marius Șumudică, l-aș fi pus antrenor la Universitatea Craiova.



Eu am considerat că Reghecampf are de terminat o muncă începută acum doi ani și pe care a întrerupt-o. Eu vreau să aibă posibilitatea să își ducă la sfârșit munca. Rezutaltele îl certifică și asta a fost decizia. Niciodată nu am negociat cu doi antrenori în același timp.

Am stat, am luat deciziile, mi le-am fundamentat în fața mea și așa se explică decizia pe care am avut-o. E un antrenor pe care îl cunosc foarte bine, îl știu cu bune și cu rele, iar el mă știe cu bune și cu rele. Înseamnă că știm în ce ne băgăm", a punctat omul de afaceri care conduce echipa din Craiova.

Mihai Rotaru a intervenit în direct: "Le-am spus și jucătorilor că a fost ceva rușinos"

Universitatea a terminat anul trecut pe locul 4 în Superliga, a remizat cu nou-promovata Oțelul în etapa a doua, scor 0-0, dar Rotaru se gândește chiar la titlu. Remiza cu trupa din Galați nu i-a picat bine omului care se gândește la titlu.

Rotaru a subliniat mesajul pentru jucători și pentru noul antrenor! Unica țintă e locul 1 la finalul campionatului.

"Consider că decizia de astăzi este pentru Universitatea Craiova. Obiectivul este titlul. Sunt negru că am cedat două puncte, le-am dat pe fereastră, le-am dat pe nimic. Am luat punctele și le-am aruncat. Dacă vreți să ne batem la campionat, așa ceva nu se mai permite, asta le-am spus și jucătorilor, că a fost rușinos", a mai spus Rotaru, la televiziujnea mai sus citată.

Patronul de la Univ. Craiova a făcut referire la faptul că echipa sa luase trei puncte la București, în prima etapă, cu Dinamo, scor 2-0 pe Arcul de Triumf (Ivan și Markovic), dar a remizat în runda a doua a Superligii, chiar pe Ion Oblemenco, scor 0-0 cu Oțelul.