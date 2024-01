Măldărășanu, nemilos cu jucătorii săi după înfrângerea cu U Cluj: „Nu îi înțeleg”

La finalul partidei, Marius Măldărășanu a susținut că nu-și înțelege jucătorii, care, în opinia sa, au trac în momentul în care joacă meciuri cu miză.

Dacă s-ar fi împus astăzi, FC Hermannstadt ar fi urcat pe loc de playoff, lucru de care s-a bucurat în schimb U Cluj, care ocupă acum locul șase în clasament.

„De asta sunt supărat, că am avut 1-0 și plecăm cu tolba goală. Atât timp cât până la primul lor gol am stat foarte bine, înseamnă că am stat bine tactic, dar am fost statici pe atac. A doua repriză a fost mai bună, am dus mingea în treimea lor, dar în fotbal apar greșeli. Ești taxat dacă greșești.

Am marcat tot pe o greșeală, e un scor care îi urcă peste noi. Trebuie să ne pregătim mai bine. Trebuie să fim mai curajoși, să avem încredere. Nu îi înțeleg.

Unii au încredere, au motivație, dar parcă apare tracul în meciurile cu miză. Mai avem 8 meciuri, vedem ce e de făcut. Jucăm cu Botoșani, dar nu contează locul din clasament.

Nu vreau să mă plâng, dar am și pierdut jucători. Voi face ce pot cu ce am Încercăm să scoatem totul de la fiecare jucător în parte. Cei care intră trebuie să arate că eu am greșit că nu i-am folosit”, a spus Marius Măldărășanu la finalul meciului cu U Cluj.

Universitatea Cluj - FC Hermannstadt 2-1

Golurile partidei au fost marcate de Alessandro Murgia (62'), Alexandru Chipciu (65') și Daniel Popa (77').

În urma rezultatului din sâmbătă seară, FC Hermannstadt ocupă locul opt în clasament, cu 29 de puncte, în timp ce U Cluj a urcat până pe șase, cu 32 de puncte.

Etapa următoare, sibienii vor primi vizita lui FC Botoșani, în timp ce U Cluj se va deplasa la Iași, pentru meciul cu Poli.