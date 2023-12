Jucătorul de care Gigi Becali vrea să scape cu orice preț: „Dau și bani ca să rezilieze!” Două cluburi interesate

Dorin Rotariu nu a reușit să-l impresioneze pe Gigi Becali cu evoluțiile sale, iar patronul FCSB vrea să-l cedeze pe jucător, pentru a scăpa de salariul acestuia. 20.000 pe lună primește Rotariu la vicecampioana României.

Patronul liderului din Superliga a dezvăluit că în momentul de față două cluburi din România s-au interesat de serviciile jucătorului tras pe linie moartă de Becali.

„Rotariu îl vrea și Sibiu, și Sepsi. La Sibiu am vorbit eu, impresarul mi-a zis de Sepsi. El e liber. Îi dau și bani ca să rupă contractul, ca să plece. Când nu mai vreau un jucător, nu mai cer bani pe el. Ambiția mea, mi-a plăcut de el când era în țară. Dacă am greșit, ce să fac acum? Am și eu nebuniile mele”, a spus Gigi Becali, la Digisport.

Despre Dorin Rotariu

Campioana Bulgariei, Ludogoreț, l-a transferat pe Rotariu în iulie 2021, după ce și-a încheiat contractul cu Astana, oferindu-i un contract pe trei ani. După doar jumătate de sezon, atacantul a fost cedat temporar în Grecia, la Atromitos, unde a marcat patru goluri în 42 de apariții.

Crescut de Poli Timișoara, Rotariu a fost vândut în 2013 la Dinamo, pentru 1,1 milioane de euro. Formația din Ștefan cel Mare l-a cedat trei ani și jumătate mai târziu la Club Brugge, pentru 2,2 milioane de euro. Atacantul a mai evoluat pentru formații precum Mouscron sau AZ Alkmaar.