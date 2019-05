INTERVIU EVENIMENT | "Am discutat cu 8-10 cluburi!" Ce echipa vrea sa preia Piturca din vara si singurul loc unde nu ar mai antrena niciodata: "Foarte dificil sa mai revin acolo!" | VIDEO

Victor Piturca spera ca in aceasta vara sa finalizeze o serie de negocieri, iar inceputul sezonului viitor sa-l prinda pe banca unei echipe.

Victor Piturca spune ca este foarte dificil sa preia o echipa din Liga 1 pentru ca nivelul fotbalului romanesc este unul scazut, iar investitiile nu se ridica la nivelul pretentiilor sale. Piturca vrea sa o preia o echipa care sa se lupte an de an la campionat si sa se califice in fiecare sezon in Liga Campionilor.

Fostul selectioner si-ar dori ca la un moment dat sa mai antreneze in Ghencea, pe noua arena ce se construieste acum, si este aproape sigur ca nu va mai prelua niciodata nationala. Relatiile sale cu FRF nu sunt cele mai bune si in plus din spate vine valul tinerilor tehnicieni.

"Sper ca din sezonul viitor sa antrenez din nou. Sunt din ce in ce mai pretentios si nu cred ca este foarte bine. Mi-as dori sa am o echipa buna cu care sa fac performanta. Altfel, nu are niciun rost. Ori merg la o echipa sa castig campionatul si sa merg in Liga Campionilor, ori stau si imi vad de treaba.

In Romania e foarte greu sa faci performanta. Nivelul fotbalului nostru a scazut foarte mult. Am discutat cu 8-10 echipe, dar nu am reusit sa ajungem la un numitor comun.

Mi-as dori sa antrenez pe noul stadion din Ghencea. Sper ca Steaua sa revina in prima liga. Si toate echipele de traditie. Fotbalul romanesc duce lipsa de suporteri, crezi ca vezi un meci amical. Nici nu poti sa analizezi un jucator foarte bine pentru ca noi avem un campionat foarte slab.

Foarte greu, foarte dificil va fi sa mai revin pe banca Romaniei. Sunt antrenori tineri acum care isi doresc sa fie selectioneri, sa faca performanta. Stiti si ca relatia mea cu Federatia nu e foarte buna. La nationala de tineret, cred ca avem o sansa sa trecem de grupele EURO. Echipa noastra are sanse", a declarat Victor Piturca pentru ProTV.