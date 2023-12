Încurajare pentru Răzvan Burleanu: "De ce să nu dea și România următorul președinte al UEFA?"

În acest moment, românul face parte din Comitetul Director pentru Elaborarea Strategiei UEFA pentru perioada 2024-2029 și este membru al Consiliului FIFA. Fost președinte al Federației Române de Minifotbal (2012-2017), Burleanu conduce FRF din 2014, câștigând trei rânduri de alegeri (2014, 2018, 2022). Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, spune că prioritatea lui Burleanu o reprezintă reformarea fotbalului românesc și abia apoi ocuparea onorantei funcții la nivel european.

"E foarte bine dacă e luat în calcul, înseamnă că i se respectă munca"

"Răzvan Burleanu, președinte al UEFA? Stați puțin, să fim foarte clari. În primul rând, e o știre preluată din presa străină. Din ce știu eu și din discuțiile pe care le am cu domnul președinte el are altă menire la ora actuală și am înțeles că el mai are aici de lucrat și de construit în mediul ăsta românesc. Nu își dorește încă să ajungă președinte UEFA. Încă mai are de făcut lucruri de schimbat aici, în România.

Din punctul meu de vedere, ar fi extraordinar să avem un președinte român la UEFA. Cred că fiecare popor european e bine să aibă un reprezentant acolo, la un moment dat. Slovenia l-a dat pe Ceferin, Suedia pe Johansson, Franța pe Platini, au mai fost un spaniol, un maghiar, un danez, un italian, un elvețian. De ce să nu dea și România următorul președinte? Am fi mândri, am fi bucuroși. Am mai avut români la UEFA în posturi importante. E foarte bine dacă e luat în calcul, înseamnă că i se respectă munca. Și-a construit singur momentul acesta, în care alții îl propun să fie președinte al UEFA.

"Noua regulă are deja contestatari, dar e benefică pentru fotbalul românesc"

Noua regulă (n.r. - decizia Comitetului Executiv al FRF, care cere ca echipele din Liga 1 și Liga 2 să fi obligate să aibă mereu pe teren, pe toată durata meciului, minimum cinci jucători crescuți în România sau care sunt eligibili pentru echipele naționale ale țării noastre) are deja contestatari, dar e benefică pentru fotbalul românesc. Vreți echipă națională bună... Vă spun un lucru, am venit la sărbătoarea lui CS Dinamo, pentru că am făcut și eu parte din Dinamo, când eram copil, aici am crescut. Apoi am fost antrenor. Am văzut FC Dinamo recent, la înfângerea cu 'U' Cluj. Au avut șapte străini în teren și patru români, dintre care unul juca pentru că ești obligat să bagi un jucător U21 în teren.

Nu e în regulă asta, să ai șapte străini în teren și să fii pe locul pe care ești. La 'U' Cluj a fost invers, au fost opt români și trei străini pe teren. Nu spun că sunt jucători răi, dar cu atâția străini nu sunt constanți, Doamne ferește să cadă în Divizia B. Cât timp vor mai sta străinii aici dacă retrogradează?", a precizat Mihai Stoichiță.

Foto - Gabriel Chirea