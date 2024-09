Gigi Becali, supărat pe un jucător al FCSB după victoria cu Sepsi: "Să lupte ca Tănase!" Ce a spus de Bîrligea

Singurul gol al partidei a fost marcat de Florin Tănase, în minutul 15.

La finalul meciului, Gigi Becali l-a criticat pe Tavi Popescu, pe care l-a acuzat că nu luptă cu suficientă determinare atunci când se află pe gazon.

Patronul campioanei l-a lăudat în schimb pe Bîrligea, care l-a înlocuit la pauză pe Daniel Popa. Și Miculescu, intrat în locul lui Băluță în minutul 69, s-a bucurat de aprecierea patronului.

"Îmi pare rău de George. De ce l-am scos? Aștept să revină. Să lupte! Luptă și tu, aleargă măcar ca Tănase. Are 30 de ani. Tu ai 20! Are mentalitate de așteptat mingea. Are mentalitate de vedetă, aici e război.

Cât a intrat, a ieșit în relief (n.r. - Bîrligea). M-am liniștit, a demonstrat că e fotbalist, e luptător. Dacă văd că tu te lupți, te zbați.. atunci nu am nicio treabă. Dacă tu stai și dormi pe teren, nu ai ce să faci. Ai văzut și cu Miculescu, nu e vreun Maradona, dar se luptă", a spus Gigi Becali la Primasport.