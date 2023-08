Gigi Becali și Valeriu Răchită, jigniri în direct: "Țărănoi prostovan / Eu am făcut școala la Prahova, tu la Rahova"

Vineri dimineață, după meciul FCSB - Nordsjaelland 0-0, Gigi Becali a intrat în direct la Fanatik. Omul de afaceri l-a rugat din start pe moderatorul emisiunii să le transmită invitaților să nu îl mai jignească pe Mihai Stoica.

Gigi Becali și Valeriu Răchită, jigniri în direct

Becali s-a referit în special la Valeriu Răchită, invitat în studio, care cu câteva minute înainte spunea despre Mihai Stoica: "L-ați mai văzut pe Nene ieri pe la galerie? Nene, pentru mine Meme e Nene. Nene vine de la No Name sau de la Neica Nimeni. Ce rol are el la FCSB? Sa ne spună el. Se ocupă cu rezervările pe la hotel. Și știe mereu să ia caimacul când el nu are niciun merit. L-ați văzut la meciul cu CFR? Cum a vorbit el la stație, cum s-a dus la galerie după meci. Acum de ce nu s-a mai dus?"

Gigi Becali a transmis un mesaj în debutul intervenției:

"Toți invitații tăi sunt liberi să facă ce vor, dar am o rugăminte. Spune-i lui Răchită să termine cu jignirile. Lăsați-l pe MM. MM e fratele meu, eu nu pot să intru să vorbesc cu tine, iar fratele meu să fie jignit. Vremurile alea au trecut. Mi-a zis MM: 'Băi, Gigi, tu ești fratele meu mai mare, dar se poate așa ceva?". I-am zis: 'Cum, mă, Mihai că nu știu eu pe online?!'", a spus Gigi Becali.

Ulterior, cei doi au început să se jignească.

Gigi Becali: Tu ești ironic ca faptură..

Tu ești ironic ca faptură.. Valeriu Răchită : De unde ați învățat, de la Jilava?

: De unde ați învățat, de la Jilava? Gigi Becali: Băi, țărănoiule, tu nici n-ar trebui să vorbești. L-am lăsat în pace, tot a comentat, tot a comentat. Tărănoiul ăsta prostovan. Văd că e obraznic deja.

Băi, țărănoiule, tu nici n-ar trebui să vorbești. L-am lăsat în pace, tot a comentat, tot a comentat. Tărănoiul ăsta prostovan. Văd că e obraznic deja. Valeriu Răchită: Știți care e diferența dintre noi doi? Eu am făcut școala la Prahova, dumneavoastră la Rahova. Ați scris mai multe cărți decât ați citit.

Știți care e diferența dintre noi doi? Eu am făcut școala la Prahova, dumneavoastră la Rahova. Ați scris mai multe cărți decât ați citit. Gigi Becali: Tu ești prea prost, mă.

Tu ești prea prost, mă. Valeriu Răchită: E un cioban, ce vrei?

E un cioban, ce vrei? Gigi Becali: Eu pot să jignesc, că sunt Becali. E un dobitoc! Când ai ceva cu frații mei, ai cu mine. MM, Argăseală sunt familia mea, chiar dacă ei slujesc, iar eu sunt stăpân. Văd că prea o ține cu jignirile. Eu nu m-am enervat de 10 ani, dar ăsta chiar m-a enervat.

După aproximativ 10 minute, situația s-a calmat. Ambii și-au prezentat scuzele și s-au împăcat: "Îi cer iertare, dar lasă-l pe MM în pace", i-a mai transmis Becali lui Răchită.