Potrivit patonului FCSB, Andrea Compagno a refuzat să se mai pregătească altături de echipă, deoarece își pregătește plecarea.

Trei oferte are Becali pe masă pentru Compagno și l-a invitat pe fotbalist, încă o dată, să aleagă unde merge.

„De Compagno nu știu. Am avut trei oferte. Una de 300.000 de euro, una de 150.000 și una de 250.000 de euro. Să plece unde vrea. Le-am acceptat pe toate trei. Să o aleagă pe care vrea. Dacă el nu a vrut să meargă cu echipa, îți dai seama că are de gând să plece. Nu are rost să mai vorbim de el. La revedere!

Știi care e treaba? La mine poți să pasezi greșit, dar trebuie să pasezi repede. Vreau viteză. Dacă stai și dormi cu mingea la picior și ți-o fură adversarul, gata! Dacă joci în viteză, cu mine ești prieten. Dacă dormi pe teren până vine baba cu colaci, gata! Nu mai merge așa! Dacă vine baba, bagă colacii la cuptor și îi mănâncă până vii tu și pasezi... Dacă stai cu mingea la picior, cum face Compagno, că «Stai să mă întorc», nu e bine. Gata!”, a spus Gigi Becali într-o conferință de presă susținută la „Palat”.

Despre Andrea Compagno

Compagno joacă la FCSB din vara anului 2022, când Gigi Becali a plătit 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la FCU Craiova.

Golgheterul echipei în sezonul precedent, Compagno nu a avut evoluții pe măsura așteptărilor și în acest sezon. A marcat de patru ori în 22 de partide, iar site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 2,3 milioane de euro.