Campioana a deschis scorul prin Darius Olaru (18), dar Farul Constanța a egalat peste o oră, prin Victor Dican (78), cu o lovitură de cap.

FCSB a avut un penalty (83), dar Alexandru Buzbuchi a apărat şutul lui Risto Radunovic. Lovitura de pedeapsă a fost acordată pentru henţul comis de Ionuţ Vînă, la semnalizarea arbitrajului video.

Gigi Becali a recunoscut că a greșit schimbările

La pauza meciului, Gigi Becali a dictat două schimbări. Patronul de la FCSB l-a scos din teren pe Marius Ștefănescu, unul dintre cei mai buni jucători ai roș-albaștrilor din meci, iar în locul său a fost introdus David Miculescu.

A doua mutare a fost reprezentată de înlocuirea lui Florin Tănase cu Vlad Chiricheș. La o zi după partida de la Ovidiu, Gigi Becali a recunoscut că a greșit strategia.

"Am greșit, nu trebuia să-l bag pe Chiricheș. Am zis că o să țină mijlocul terenului pentru că e mai tehnic, dar trebuia să-l bag pe Baba. Aveam 1-0, trebuie să avem și niște jucători cu Craiova. Atunci am zis să-l scot pe Ștefănescu, să joace Ștefănescu și Miculescu câte o repriză cu Craiova.

Trebuie să facem un mix, pentru că trebuie să ne calificăm și în Cupă. Atunci am zis că David Miculescu se apără mai bine, nu e problemă la 1-0. Mi-a plăcut Ștefănescu, dar nu a făcut cea mai bună repriză. Cea mai bună repriză e când dă gol sau un gol și o pasă de gol.

Trebuie să dea gol, el e extremă dreapta, deci trebuie să dea goluri", a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Valentin Crețu: ”Eu cred că merit să fiu la națională și mă gândesc la Mondial!”



Valentin Crețu, fundașul dreapta de la FCSB, a fost prezent la Gala AFAN, unde a vorbit despre cel mai mare vis al său. Veteranul roș-albaștrilor spune că își dorește să ajungă la Mondial, alături de echipa națională a României.

La 35 de ani, Valentin Crețu traversează cea mai bună perioadă a carierei sale și a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători ai celor de la FCSB din această stagiune.

”Sunt mândru că i-am făcut mândri pe suporterii noștri, pe toți steliștii, mă bucur că am avut performanțe. Nu am avut niciodată atâtea meciuri și chiar îmi place. Surprinzător, mă simt foarte bine la vârsta mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu și tuturor celor care stau în spatele meu.

Sunt o persoană foarte sinceră și foarte corectă cu mine și îmi fac singur autocritica. Eu cred că merit să fiu la națională și mă gândesc la asta (n.r. la Mondial). Am gândit mereu mai sus, nu m-am mulțumit cu puțin. Știu ce muncă fac, știu cât pot și chiar îmi doresc să fiu acolo. Ar fi un vis, când aud de Mondial, parcă mă mișcă. E ceva incredibil, zi de zi voi munci pentru acest vis.

Pentru mine, este ceva incredibil, sunt mândru că am arătat cât am arătat și sper să nu îi dezamăgesc pe cei care au avut încredere în mine. Sunt foarte fericit să trăiesc aceste clipe”, a spus Valentin Crețu la Gala AFAN.