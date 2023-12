Gigi Becali a „păcălit” firma de asigurări! Schema prin care a rămas cu mașina și a obținut și o sumă uriașă de bani

În urma incidentului, mașina latifundiarului din Pipera a suferit avarii minore, iar el s-a ales cu o coastă ruptă.

Poliția încă nu a reușit să de urma celuluilalt participant la trafic, care după spunesele lui Gigi Becali ar fi fost vinovat pentru producerea accidentului în care a fost implicat.

La o lună jumătate de la accindent, Gigi Becali a dezvăluit că în urma accidentului petrecut în zona localităţii Dobroeşti s-a ales cu 200.000 de euro despăgubire pentru mașină, plus 100.000 despăgubire pentru că s-a ales cu o coastă fracturată.

„Mașina reparație costă 330.000 de euro de la asigurări, așa mi-au zis că trebuie să îmi dea, au zis că o plătesc toată, dar o iau ei, apoi au scos-o la licitație cu 160.000. Am cumpărat-o eu, am zis că o plătesc eu, atunci îmi dau doar 200.000, scădeți 160.000 de euro, că ei schimbă tot, așa fac englezii, schimbă caroserie, tot, am cumpărat și mașina, îmi iau și 200.000 de euro.

Mașina o repar în România cu 100.000 și coasta, care s-a fisurat, mi-a plătit coasta 100.000 de euro. Adică, suferința, câștig și eu 100.000. Nu am treabă acum”, a spus Gigi Becali la România TV.

Comunicatul poliției după producerea accidentului în care a fost implicat Becali

„Din primele cercetări a rezultat faptul că bărbatul respectiv ar fi fost conducătorul autoturismului implicat în evenimentul rutier din data de 12 noiembrie a.c., produs pe DNCB la km 13+500 în zona localităţii Dobroeşti. În cauză conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, în vederea depistării prezenţei în organism a alcoolului şi a substanţelor psihoactive, rezultatele fiind negative”, a transmis, luni, IPJ Ilfov.