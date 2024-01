Gigi Becali a lămurit situația lui Joyskim Dawa! Când ar putea pleca fundașul central de la FCSB

Contractul fundașului central transferat de FCSB în vara anului 2022 de la FC Botoșani, pentru 350.000 de euro, expiră în această vară, însă Gigi Becali a anunțat că are de gând să activeze clauza care îi permite să-i prelungească înțelegerea pentru încă trei ani.

71 de meciuri a strâns Joyskim Dawa în tricoul FCSB-ului până acum, reușind să marcheze șapte goluri și să ofere două pase decisive, în ciuda faptului că ocupă poziția de fundaș central.

„Dawa are contract până în... Bine, dacă are până în vară, vedem ce va fi. A zis şi el aşa, poate a uitat cât mai are contract.

Tată, mai are încă trei, patru ani contract. El are declaraţie, eu spun că mai are trei ani şi jumătate de contract. Mai are trei ani din vară”, a spus Gigi Becali, pentru Orangesport.

Dawa va fi pe teren la meciul pe care FCSB îl dispută, luni, de la ora 20:00, pe Arena Națională, în compania celor de la UTA Arad, în etapa cu numărul 22 din Superliga.

Monaco B, Gil Vicente, FK Mariuplo, Valmiera și FC Botoșani sunt echipele pe care a trecut Joyskim Dawa înainte de a semna cu FCSB.

Dawa visează la un transfer în străinătate

„Asta e ţinta mea. Să joc mai bine, să ajung într-o ligă mai bună, iar România e un pas foarte bun în acest drum.

Dacă am posibilitatea, de ce nu (n.r. - să se trasfere)? Dar acum mă concentrez asupra ceea ce am de făcut la FCSB. Sunt bine, am contract până la finalul verii, apoi am opţiune de prelungire pentru încă trei ani, dar pentru moment sunt bine.

Sunt concentrat sută la sută pentru acest sezon şi apoi mai vedem ce se întâmplă”, a spus Joyskim Dawa într-un interviu acordat în urmă cu o săptămână.