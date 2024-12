Helmuth Duckadam, deși o figură legendară a fotbalului european, a avut o viață dificilă, după ce a încheiat socotelile cu sportul de performanță. Explicația e simplă: la fel ca mai toți jucătorii care au strălucit înainte de ’89, și Duckadam a câștigat puțini bani din fotbal, dacă facem comparația cu sumele care se învârt acum în lumea sportului-rege, inclusiv la noi.

Lui Duckadam i-a întins o mână de ajutor Gigi Becali, prin 2010. Atunci, FCSB l-a angajat în funcția de președinte de imagine, iar din această postură, „Eroul de la Sevilla“ a reprezentat clubul în relația cu presa. Timp de un deceniu, până în 2020 mai precis, Duckadam a fost un oficial al roș-albaștrilor. Apoi, după cum sport.ro a explicat aici, debutul pandemiei l-a scos pe fostul portar din organigrama clubului. Din motive financiare.

Inclusiv Gigi Becali a admis acum, într-o intervenție la GSP Live, că s-a încheiat colaborarea cu Helmuth Duckadam, întrucât acesta n-a mai fost de acord cu încă o tăiere salarială. În decursul celor zece ani petrecuți la FCSB, Duckadam a pornit cu suma de 4.000 de euro pe lună. După care venitul său a fost micșorat, treptat, de mai multe ori.

„Am colaborat cu el mult, am vrut să-l ajut, a fost un om de valoare, a avut niște probleme financiare și am vrut să-l ajut. Într-un fel, mă bucur că l-am ajutat, pentru că el era un om de mare caracter. După aia, ne-am despărțit, eu i-am mai micșorat din salariu, avea 2.500 (n.r. – de euro) cam așa, pe lună, era președinte onorific. Am vrut să-i fac 1.500, n-a vrut, a plecat. A fost omul care tot timpul a spus lucrurilor pe nume... avea o demnitate, nu era un om alunecos. A zis mereu că FCSB e Steaua, e continuatoarea“, a povestit patronul roș-albaștrilor după dispariția „Eroului de la Sevilla“.