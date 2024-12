Gigi Becali (66 de ani) are o grămadă de defecte, însă a făcut și multe lucruri bune, unele pentru a-și face imagine, altele fără interes, din dorința de a ajuta pe cineva, atunci când a avut posibilitatea. Probabil, angajarea lui Helmuth Duckadam la clubul său a fost din interes, din dorința de a se pune bine cu fanii și de a le da o lovitură celor de la Clubul Sportiv al Armatei.

Indiferent de motiv însă, ajutorul primit de la Becali, în special cel financiar după angajarea sa la FCSB, a schimbat viața lui Duckadam în bine. Mai ales că fostul mare portar a făcut parte din organigrama roș-albaștrilor o lungă perioadă, între 2010 și 2020. În această perioadă, din postura de președinte de imagine al FCSB-ului, Duckadam a reprezentat clubul în relațiile cu mass-media. Cu prestații foarte bune, având în vedere că în toate aparițiile sale televizate, Duckadam a avut un discurs sincer, fără declarații pompoase, și a spus lucrurilor pe nume.

Din păcate, debutul pandemiei de COVID-19, în martie 2020, a contribuit decisiv la plecarea lui Duckadam de la FCSB. La vremea respectivă, toate activitățile sportive s-au oprit. Speriat de o catastrofă financiară, Gigi Becali a trecut imediat la măsuri. Și a început prin a micșora contractele tuturor jucătorilor pentru o perioadă determinată până la revenirea lucrurilor la normal.

De tăierile latifundiarului s-a lovit și Helumth Duckadam. Care a fost nevoit chiar să demisioneze din funcția pe care o deținea la FCSB. Ulterior, fostul mare portar a vorbit despre acest subiect, pe larg, în cadrul emisiunii „40 de întrebări“, de la Kanal D. În dialog cu Denise Rifai, Duckadam a lăsat de înțeles că i s-a tot micșorat salariul, astfel încât varianta demisiei să fie inevitabilă.

„Când am venit la FCSB, în 2010, am întrebat, pentru că veneam și pe mai puțini bani, cât îmi dă pe lună. Dânsul (n.r. – Gigi Becali) a propus atunci 4.000 de euro pe lună. Când am auzit 4.000 de euro, am zis <<Dumnezeu să vă dea sănătate>>. Am plecat frumos acasă, foarte mulțumit. Cât am câștigat la FCSB, cred că a făcut dânsul (n.r. – Gigi Becali) socoteala, la un moment dat. Nu știu, 200.000, 300.000 de euro în 10 ani. La început, au fost 4.000 de euro pe lună, apoi 3.000, 2.000, 1.500 și tot așa“, a povestit Duckadam în timpul dialogului său cu Denise Rifai.

„Gigi Becali are un stil al lui. Nu te dă afară, îți dai singur demisia. Dar m-a ajutat foarte mult. Datorită lui, cu banii pe care i-am obținut... Eu sunt strângător, am reușit să pun ban pe ban și cu o proprietate pe care a avut-o soția am reușit să cumpărăm această casă din Domnești în care stăm acum“, a adăugat „Eroul de la Sevilla“.