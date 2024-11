Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat astăzi că a obținut o victorie în procesul cu Al-Gharafa, echipa din Qatar, privind plata transferului lui Florinel Coman.

FIFA a decis în favoarea clubului român, obligând formația qatareză să achite 6 milioane de euro către FCSB, plus cheltuieli de judecată de 25.000 de euro.

Gigi Becali va primi bani în plus pentru transferul lui Florinel Coman



"Azi am câştigat procesul cu Al Gharafa. Trebuie sa plătească 6 milioane de euro, exact cum v-am zis. Plus cheltuieli de judecată de 25.000 de euro. Am luat un milion în plus", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.



Transferul lui Florinel Coman în Qatar a fost realizat pentru suma de 5,25 milioane de euro, însă, conform conducerii clubului Al-Gharafa, fondurile au ajuns în mod eronat într-un cont din Vietnam din cauza unui presupus atac informatic. Oficialii FCSB au respins explicația oferită de șeici și au apelat la instanțele FIFA pentru a-și recupera banii.



Transferat în această vară în Qatar, Florinel Coman s-a integrat rapid la Al Gharafa, acumulând 14 meciuri în toate competițiile, cu două goluri și șase pase decisive.



În prezent, fotbalistul de 26 de ani are o cotă de piață de 7 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.