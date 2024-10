Fostul internațional român consideră că absențele din linia de mijloc a FCSB-ului vor face dificilă misiunea roș-albaștrilor în Scoția.



Ganea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa din primul 11 al FCSB-ului a unor jucători cheie precum Darius Olaru, Adrian Șut și Mihai Lixandru.

Avertismentul lui Ionel Ganea



Din cauza acestor absențe, anrenorul Elias Charalambous va trebui să improvizeze într-o zonă a terenului esențială pentru echilibrul echipei.



"Gigi Becali sper să fie inteligent, să joace măcar la rezultat, să nu ia goluri multe, la câte lipsuri are în echipă. Nu ai cum, căpitanul este suspendat, Șut cu problemele pe care le are, Lixandru are ligamentele rupte, practic mijlocul e cam...



Să fie un egal, să se mențină acolo sus și să nu primească goluri multe. Îmi doresc și cred că ei o să treacă (n.r. în faza eliminatorie a competiției)", a a spus Ionel Ganea, potrivit iAMsport.



FCSB întâlnește Rangers, joi, de la ora 22:00, în etapa a treia din Europa League, pe Ibrox Stadium din Glasgow. Meciul va putea fi urmărit LIVE TEXT pe SPORT.RO.