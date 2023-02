Fostul atacant de la Steaua, care l-a numit mincinos pe Ovidiu Burcă, are o nouă echipă: "A semnat!"

După ultimele două experiențe din carieră în Liga 2, la CSA Steaua și Dinamo, Vasile Buhăescu a semnat cu CSM Vaslui, formație care evoluează în liga a patra.

Vasile Buhăescu a semnat cu CSM Vaslui

CSM Vaslui este lider în liga judeațeană, cu 10 victorii în cele 10 etape disputate până în prezent. Noua echipă a lui Buhăescu are 10 puncte avans față de următoare clasată, Sporting Club Comstar Vaslui.

"Fotbalistul originar din Huși a semnat cu echipa noastră și a efectuat deja un prim antrenament sub comanda lui Gabriel Crăciun.

Atacantul vine din Liga 2, de la Dinamo, și este unul dintre jucătorii emblematici ai fostei echipe a Vasluiului, cu evoluții în Europa League și Champions League.

Mult succes, Vasile Buhăescu!", a anunțat CSM Vaslui.

FCM Huși, FC Vaslui, Concordia Chiajna, Petrolul Ploiești, ASA Târgu Mureș, Metalul Reșița, CS Mioveni, Olimpia Satu Mare, Juventus București, FC Argeș, CSA Steaua și Dinamo sunt echipele la care a jucat Buhăescu de-a lungul carierei.

"E locul de unde am plecat în fotbalul mare. Acum sunt pe final de carieră și vreau să dau p mână de ajutor ca să ne îndeplinim obiectivul, acela de a promova în Liga 3. Sper să reușim. Pe câțiva îi cunosc, pe unii nu, dar avem timp să ne cunoaștem. M-au primit bine. Cred că o să ne înțelegem foarte bine și în afara terenului, dar și pe teren, pentru a ne îndeplini obiectivele noastre", a spus Buhăescu, potrivit frf.ro.

Vasile Buhăescu, plecat cu scandal de la Dinamo

Acuzat că a fost unul dintre jucătorii care au dat startul grevei de la antrenamentele lui Dinamo, alături de Marius Tomozei, Alin Dudea, Ștefan Fara și Bogdan Gavrilă, Vasile Buhăescu s-a apărat, însă nu s-a ferit să îl numească mincinos pe antrenorul Ovidiu Burcă.

"Da, am spus că Burcă e un mincinos. Nu a spus exact lucrurile cum s-au întâmplat. Fara a fost finuț, nu a dat detalii. Am avut două ședințe cu Burcă, sâmbătă și luni și noi voiam să știm câți bani mai luăm.

Tot ce spunea Burcă era un monolog. Ne-a chemat Vlad Iacob să ne zică faptul că nu mai facem parte din lot. Dacă era o problemă pe parte sportivă probabil ne spuneau din decembrie.

Niciodată nu a spus vreun jucător că refuză să se antreneze dacă nu primește banii. Am refuzat să ne urcăm în autocar pentru că nu au vorbit cu noi, nu pentru că nu am primit banii. Nu am unul dintre cei care au inițiat această chestie, chiar nu știu cine a făcut asta. M-am dat și eu cu grupul. La noi în vestiar au apărut alte nume că au pornit revolta.

Asta ne-a deranjat, că am fost scoși responsabili pentru toată situația. Da, am reziliat cu Dinamo, nu am cerut bani în plus. Am primit la zi toate salariile. Nu regret că am semnat cu Dinamo. Eram mulțumit de partea salarială, chiar dacă o luam când o luam", a spus Buhăescu, la Digisport, în ianuarie.