Florin Costea a dat verdictul! Cine este adevărata „Craiova Maximă”: „Spun ce gândesc!”

Fostul jucător al lui FCU Craiova a susținut că pentru el adevărata continuatoarea a Craiovei Maxima este trupa lui Adrian Mititelu.

În același timp, fostul atacant a amintit și de situația de la FCSB, despre care susține că este continuatoarea Stelei.

FCU e continuatoarea Craiovei Maxima, susține Costea

„Pentru mine FCU este Știința adevărată este continuatoarea vechii echipe, am jucat acolo, eu știu că am jucat la adevărata echipă Universitatea, dar respect ce cred alții.

Eu nu am nimic cu echipa lui Mihai Rotaru, pur și simplu spun ce gândesc. Aceeași situație este și la FCSB, eu consider că am jucat la Steaua, în acel sezon, asta cred eu”, a spus Florin Costea, potrivit iAMSport.

48 de goluri a marcat Florin Costea în cele 121 de meciuri pe care le-a disputat în tricoul lui FCU Craiova. La FCSB a strâns doar 28 meciuri, timp în care a marcat doar două goluri.