Mihai Rotaru s-a răzgândit rapid și anunță decizia luată la Craiova: "E un nou început!'

După remiza din derby-ul Craiovei, 1-1, Mihai Rotaru anunța că a luat în premieră decizia de a întârzie plata salariilor, jucătorii având întârzieri de trei săptămâni. Decizia omului de afaceri venea după patru meciuri consecutive fără victorie în Liga 1.

Mihai Rotaru: "S-au plătit salariile"

La o zi după victoria la limită contra lui Dinamo (1-0) , în care s-a consemnat și debutul antrenorului Ivaylo Petev, Mihai Rotaru anunță că jucătorii Universității Craiova și-au primit salariile, iar acum sunt la zi.

"Acum se plătesc salariile. Dacă e un nou început, o facem din toate punctele de vedere. Nu pot să cer altora și eu să nu o fac. Da, s-au plătit salariile", a spus Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.

După victoria cu Dinamo, Universitatea Craiova ocupă locul 4, cu 26 de puncte. Mihai Rotaru a anunțat că obiectivul pe termen scurt al echipei sale este urcarea pe podium. Difeența față de Rapid, locul 3, este acum de trei puncte.

După pauza pentru meciurile echipei naționale, Universitatea Craiova va juca în deplasare, la Galați, contra Oțelului.

Reacția lui Ivaylo Petev după victoria de pe "Ion Oblemenco": "Asta nu mi-a plăcut"

Ivaylo Petev, noul antrenor din Bănie, a debutat cu dreptul la Craiova. După victoria cu Dinamo, bulgarul a subliniat că nu i-a plăcut că elevii săi nu au împins mai mult adversarul în ultimele minute de joc.

„Am avut două posibilități de a marca, dar nu am reușit să înscriem. O chestie care nu mi-a plăcut e că noi am avut mingea, dar nu am fost sub presiune și foarte ușor am dat mingea adversarilor și am greșit de multe ori”, a spus Ivaylo Petev după meci.