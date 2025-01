FCSB e la 24 de ore distanță de cel mai așteptat meci din acest început de an în fotbalul românesc. Vorbim despre confruntarea cu Manchester United din ultima etapă a Ligii Europa (joi, ora 22.00).

Partida de pe Arena Națională vine într-un moment foarte bun pentru campioana României. Pe lângă faptul că și-a asigurat prezența în barajul optimilor Ligii Europa – în cel mai rău caz! – FCSB merge bine și pe plan intern, fiind la egalitate de puncte cu liderul Universitatea Cluj, după 23 de etape. În plus, în ultimele 18 partide oficiale, jucate în toate competițiile, FCSB are doar două înfângeri.

Un asemenea parcurs e aproape fără precedent, în ultimii mulți ani, pentru o formație românească. De obicei, echipele noastre o dau în bară, atunci când sunt nevoite să joace atât pe plan intern, cât și în Europa.

Așadar, FCSB reprezintă acum excepția de la regula. Cu toate astea, Paul Codrea (43 de ani), fost internațional cu 44 de selecții în perioada 2000-2010, nu e dat pe spate de ce joacă FCSB. În dialog cu Orangesport, fostul mijlocaș a și explicat cum vede campioana României, la ora actuală.

„FCSB nu m-a impresionat în Europa. Mă refer la joc, care mie nu mi-a plăcut în mod deosebit. Ca rezultate însă, FCSB m-a impresionat. E greu de învins chiar şi când joacă prost. Asta denotă că e o echipă mare, care are mentalitatea aia corectă. Înseamnă că a acumulat ceva linişte şi încredere. De asta, şi în momentele proaste reușește, cumva, să obțină rezultate. Olaru e numărul 1 de la FCSB, dar echipa e valoroasă, per ansamblu. Pentru că are un lot numeros şi valoric foarte bun, FCSB reușește să compenseze lipsa unui jucător sau altuia. La ei, pot lipsi şi trei, patru jucători, că tot au variante să înlocuiască“, a explicat Paul Codrea.