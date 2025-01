Meci de gală pentru FCSB în Liga Europa. Și nu oricum, ci cu o miză foarte mare și anume posibilitatea ca formația bucureșteană să obțină o clasare pe locurile 1-8. Ceea ce ar echivala cu o calificare directă în optimile Ligii Europa. În caz contrar, campioana României ar juca barajul optimilor, tur-retur, cu o clasare pe locurile 9-24.

Indiferent de cum se va încheia FCSB – Manchester United (joi, ora 22.00), parcursul roș-albaștrilor de până acum, în noul format al Ligii Europa, a depășit toate așteptările pe plan intern. Și a transformat campioana României într-o formație de interes pentru presa internațională.

În acest context, rubrica de sport a site-ului Yahoo a analizat confruntarea care va fi găzduită de Arena Națională. Și a evidențiat doi jucători ai românilor, concluzionând că sunt „oamenii de bază“ ai roș-albaștrilor:

*Daniel Bîrligea (foto) – Atacantul român a arătat că e un jucător foarte greu de controlat de către apărările adverse. El are trei goluri în cele șase apariții în Liga Europa.

*Ștefan Târnovanu – Goalkeeper-ul de 24 de ani a închis poarta în patru meciuri din Liga Europa, având al doilea cel mai bun bilanț, la acest capitol, dintre portarii angrenați în această competiție.

„United trebuie să se apere bine la București“

În continuarea articolului publicat de Yahoo s-a făcut o comparație între stilul de joc al celor două formații care se vor întâlni, la București.

„Diavolii roșii formează o echipă pentru care jocul se bazează pe posesie, de aici și media de 59,6% la fiecare meci. Prin comparație, FCSB are 41,7% la acest capitol, a 4-a cea mai mică posesie din Liga Europa. Apoi, Manchester United expediază, în medie, 18,4 șuturi pe meci, ocupând locul 2 în Liga Europa, după Galatasaray. Formația din România are o medie de 10,3 șuturi pe meci. FCSB, în schimb, are mai multe tackling-uri reușite și intercepții, în comparație cu Manchester United. De asemenea, a primit mai puține goluri și a avut mai multe meciuri fără gol primit. În ciuda abordării lor defensive în Liga Europa, United trebuie să se apere bine, la București, pentru a obține clasarea pe locurile 1-8 după această ultima rundă“, a notat sursa citată.