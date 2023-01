FCSB l-a "aruncat", Voluntari a zis "mulțumesc". Dezvăluirile lui Dumiter

Andrei Iulian Dumiter (23 de ani / 1,84 m) vrea să-și relanseze cariera la FC Voluntari, formație cu un antrenor, Liviu Ciobotariu, care a reușit să scoată cea mai bună versiune din mai mulți fotbaliști.

Atacantul format la LPS Banatul a fost una dintre țintele pentru care Gigi Becali, patronul de la FCSB, s-a luptat foarte mult. A reușit în cele din urmă să-l transfere de la Sepsi, însă fotbalistul nu a reușit să se impună la formația care nu a mai câștigat campionatul din 2015, de când gruparea lui Becali era antrenată de Costel Gâlcă.

Într-un interviu pentru Gsp, Andrei Dumiter a vorbit despre perioada pentrecută la FCSB, în care a marcat trei goluri și a izbutit o pasă deccisivă în 27 de partide. Timișoreanul care a făcut o impresie excelentă la Sepsi a evidențiat un aspect subliniat și de alți jucători care au avut prezențe meteorice la FCSB: "la echipă ți se arată, tot ce se întâmplă, că ar fi vina ta".

Andrei Dumiter: "Nu e doar vina jucătorului la FCSB"

Iată ce a declarat fotbalistul cotat la 250.000 de euro.

"Am fost pus în situația unor lucruri mai mult negative decât pozitive. Până la urmă, te călești și trebuie să extragi lucrurile bune care s-au întâmplat. Acolo am avut o bază excelentă de pregătire, am avut terenuri, adică am putut să mă axez pe alte lucruri. Fotbal efectiv n-am putut să joc cât mi-aș fi dorit eu.

Toată impresia de acolo, tot ce se întâmplă ți se arată ca și cum ar fi vina ta. Însă dacă stai și o iei logic, nu este doar vina jucătorului.

Cumva mi-a fost teamă, dar nici n-am vrut să atrag teama asta. N-am vrut să atrag ideea că n-o să reușesc și că n-o să fie bine. A existat atunci, pe moment, înainte să semnez, dar după ce am semnat, m-am dus încrezător. Mi-am zis că o să reușesc și că totul o să fie bine. Adică mi-am schimbat cumva perspectiva. Totuși, până la urmă, n-a fost să fie", a afirmat Dumiter pentru sursa mai sus menționată.