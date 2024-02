Faza care l-a dat pe spate pe Ilie Dumitrescu la meciul Petrolul - Poli Iași: „Foarte bună!”

Golurile partidei au fost marcate de Rareş Ispas (Poli Iași, 30'), Alexandru Musi (Petrolul, 60') și Albin Berisha (Petrolul, 90+4').

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Alexandru Musi pentru faza pe care a creat-o în minutul 60, susținând că a interpretat-o foarte bine.

„Mie mi-a plăcut foarte mult cum a interpretat faza. Preluare subtilă, cu talpa, care e rară. Intră între doi adversari și își dă seama că nu are nicio șansă... i-a întors, după care are culoar și șutează cu „interiorul” la colțul lung. Foarte bună, foarte bună faza... în careu”, a spus Ilie Dumitrescu la Digisport.

Ce a spus Musi despre golul marcat cu Poli Iași

La finalul meciului, Musi a explicat cum a reușit să marcheze golul care a restabilit egalitatea pe „Ilie Oană”.

„A venit mingea la mine, am știut ce trebuie să fac. Am intrat în careu, prima oară am încercat... să văd dacă mă lovește cineva... mi-am făcut-o pe dreptul și am dat la colțul lung”, a explicat Musi faza golului.

Musi a fost împrumutat de FCSB la Petrolul Ploiești până la finalul sezonului. Mijlocașul ofensiv a strâns 26 de meciuri în tricoul „lupilor galbeni”, reușind să marcheze patru goluri și să ofere trei pase decisive, în toate competițiile.