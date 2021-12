Fabrizio Ravanelli în Liga I? „Sper să-mi împlinesc visul în România”

Pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, italianul a vorbit cursanților de la Sports Business Academy, anunțând că dorește să reintre în antrenorat și să pregătească o echipă din țara noastră.

Ravanelli: "În Franța l-am antrenat pe Adrian Mutu"

„Am avut posibilitatea să cunosc România, să joc împotriva unor echipe românești. Am mare respect pentru fotbalul românesc. În Franța l-am antrenat pe Adrian Mutu. Într-o zi, sper să am posibilitatea de a munci și de a implementa ideea mea de fotbal în țara voastră, să-mi îndeplinesc visul în România”, a spus Ravanelli, care a zâmbit atunci când a fost anunțat de Ionuț Rada că nu avem selecționer: „Ar fi foarte frumos să antrenez naționala”.

Tema centrală a discuției a fost reprezentată de trăirile prin care trec fotbaliștii atunci când se retrag din activitate. Pentru cei mai mulți, este o perioadă foarte dificilă, care provoacă depresie.

„Familia este fundamentală”

„Am avut forța mentală să spun gata când am simțit că nu mai fac față la cel mai înalt nivel. Familia este fundamentală. Dacă ai lângă tine o persoană care nu te mai acceptă sau nu te mai consideră așa important pentru că nu mai aduci mulți bani acasă, atunci poți intra în depresie”, a considerat Ravanelli.

Pentru el, situația a fost diferită, întrucât a avut familia aproape. Mai întâi, a luat pauză fizică și mentală timp de un an, dedicându-se copiilor și soției. Oscila între a rămâne în fotbal și a-și deschide o afacere. A decis să meargă la Coverciano, unde a trecut examenul final cu punctaj maxim. A avut numai două experiențe până acum, cea din Franța și cea din Ucraina, iar foștii elevi încă îl mai sună, deși pe Ajaccio a antrenat-o cu opt ani în urmă.

„Este diferență mare între a fi jucător și a fi antrenor. Când ești jucător, te gândești strict la tine, la performanțele tale, la cum te antrenezi. Ca antrenor, te gândești la 25 de jucători și încerci să ai un comportament cât mai corect posibil. E nevoie de inteligență, de documentare continuă, de comunicare, de un raport sincer. Este foarte frumos să trăiești presiunea ca antrenor”, a mai spus Fabrizio Ravanelli la SBA.

La Juve, erau 20 de lideri, gata să se arunce în „foc”

Moderatorul Ionuț Rada l-a rugat pe invitatul special să le spună cursanților care au fost vestiarele în care a trăit cele mai intense emoții ca fotbalist. Evident, primul exemplu a fost vestiarul lui Juventus din perioada 1994-1996, în care se aflau „20 de lideri, gata să se arunce în foc pentru a câștiga”.

O altă experiență deosebită a fost trăită în vestiarul naționalei, la debutul din 1995: „Antrenor era Arrigo Sacchi. Am intrat în vestiar și erau rivalii de la AC Milan: Baresi, Constacurta, Maldini. Mie tocmai mi se născuse Luca. M-au îmbrățișat și m-au întrebat cum se simt soția și copilul, de parcă ne cunoșteam de o viață. Nu voi uita niciodată acele momente. Am învins-o cu 3-0 pe Estonia, am și marcat”.

Ce i-ar spune adultul de 52 de ani copilului Fabrizio? „Să viseze! Mulți dintre părinți cred că copilul lor e campion și îl forțează, îi creează iluzii. Se trezesc că la 30-35 de ani nu a făcut nimic în viață. Trebuie să fim mai educați ca și părinți”, e sfatul lui Ravanelli.

Cel mai greu moment din viața lui

Ionuț Rada l-a întrebat pe fostul fotbalist și despre cel mai dificil moment din viața sa. Ravanelli a răspuns încercând să își stăpânească lacrimile: „În 2013, am căzut de pe bicicletă și mi-am rupt două coaste. Am mers la spital, iar un prieten medic a insistat să îmi fac un RMN, ca să fie sigur că nu a fost afectat niciun organ intern. Mi-au descoperit o tumoră la colon. M-au operat în câteva zile și am scăpat... Când mi-a spus vestea, mi-a trecut toată viața prin fața ochilor. A fost cel mai greu moment din câte am trăit”.

Articol de Florin Caramavrov