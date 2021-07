EXCLUSIV | Gigi Becali, luat la misto de un nume sonor din fotbalul romanesc: "Are antrenor la echipa, dar nu are licenta antrenorul lui"

FCSB si-a schimbat de cativa ani tactica si are o strategie de promovare a jucatorilor tineri.

Astfel ca zi de zi apar speculatii privind eventuale transferuri tari pentru jucatorii lui Gigi Becali. Spre exemplu, Giovanni Becali a spus duminica ca Gigi Becali a refuzat o oferta de 13 milioane de euro pentru Octavian Popescu.

Dumitru Dragomir crede ca Octavian Popescu este unul dintre cei mai talentati fotbalisti romani din istorie si are mare incredere in el. Dragomir crede ca singura problema a lui Popescu este lipsa fortei.

De asemenea, Dumitru Dragomir a facut haz de necaz si de Gigi Becali. Deoarece Becali pune antrenori doar in acte, in realitate el facand echipa, Dragomir crede ca Popescu nu se poate dezvolta inca, la capacitate maxima.

"Nu l-as da nici cu 20 de milioane, daca as fi in locul lui Gigi Becali. Este, de la Balaci, singurul fotbalist (roman) de mare valoare. Eu cunosc bine fotbalul romanesc, ascultati ce va zic.

Acest copil, daca nu se accidenteaza si este bine invatat, acum are un antrenor, dar nu are licenta antrenorul principal al lui, intelegeti ce vreau sa spun, nu poate sa il invete multe lucruri, dar el are abecedarul, daca pune forta pe el, daca il invata cineva sa faca forta, si Daniel Pancu a fost tot un talent.

Pe onoarea mea, unde este mai mare gramada, acolo intra cu mingea. Intra in contre, stiti ce nu are, detenta, nu prea da cu capul. Are viteza, dar nu are forta. De ce nu are forta, pentru ca toti copiii si juniorii din aceasta tara, din cauza unor tampiti, nu fac decat dupa 18 ani forta.

Englezii baga de la 18 ani forta in copii, ce inseamna forta, nu faci forta cu greutati, ai biciclete, ai Dumnezeule, cate aparate noi, nu mai sunt antrenori de copii si juniori in Romania, sunt platiti prost", a spus Dumitru Dragomir, la Ora Exacta in Sport, cu Mihai Mironica.