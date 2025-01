La finalul partidei, o veste importantă a venit din partea antrenorului Eugen Neagoe, care a anunțat transferul fundașului stânga Bradley de Nooijer.



Olandezul în vârstă de 27 de ani a evoluat în trecut la Farul Constanța, sub comanda lui Gică Hagi, iar mai recent la CSKA Sofia.



"Am zis, De Nooijer a semnat, este jucătorul nostru. Am mai vorbit cu un atacant străin, vedem ce va fi", a spus Eugen Neagoe după victoria cu Unirea Slobozia.

149 de meciuri în tricoul Farului



De Nooijer a avut evoluții apreciate în tricoul Farului Constanța, unde a jucat 149 de meciuri, reușind un gol și 14 pase decisive. Experiența sa în Superliga și calitățile defensive îl recomandă ca un jucător important pentru Gloria Buzău, care se luptă pentru evitarea retrogradării.



Rămâne de văzut dacă sosirea lui De Nooijer va aduce un plus de stabilitate defensivei buzoiene și dacă va contribui la redresarea echipei în clasament.

Printre altele, Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit de victoria cu Unirea Slobozia, dar a subliniat că echipa sa ar fi meritat să aibă mai multe puncte în clasament. "Cred că am avut meciuri în care am jucat foarte bine și am pierdut, total nemeritat. Puteam să avem 6-7-8 puncte în plus la modul în care am jucat", a adăugat tehnicianul.