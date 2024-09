Eduard Florescu, deranjat de iarba de pe "Arc"! Ce a spus despre fanii "câinilor"

La finalul meciului, Eduard Florescu, marcatorul golului doi al moldovenilor (din penalty), a arătat cu degetul spre suprafața de joc de pe stadionul "Arcul de Triumf".

"Noi asta ne dorim, chiar dacă nu este o perioadă foarte bună pentru noi. Asta ne dorim și pentru asta muncim foarte mult la antrenament, ca să nu mai ajungem în situația în care am fost (la un pas de retrogradare în sezonul trecut, n.r.).

Eu am avut o perioadă puțin mai rea, dar sper că s-a încheiat astăzi (odată cu golul marcat în poarta lui Dinamo, n.r.). Nu știu dacă ați observat, dar postul meu s-a schimbat, am fost trimis puțin mai în spate și poate din cauza asta (nu mai are cifrele din sezonul trecut, n.r.).

Știam că este un teren dificil, cu un gazon dificil, dar cred că ne-am adaptat la teren. În repriza secundă mult mai bine.

Nu vorbesc despre arbitraj, eu îmi văd numai de jocul meu. Atmosfera a fost creată de suporteri, care sunt fanatici, niște suporteri minunați și cred că au împins și asta a ridicat tensiunea (pe final de meci, n.r.)", a spus Eduard Florescu la finalul meciului.