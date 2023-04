"E chiar puțin și peste Coman!" Lobby pentru "killer-ul" de la Botoșani 

Ignorat de selecționerul Edward Iordănescu, Sebastian Mailat a devenit gura de tun a celor de la FC Botoșani în acest sezon. Inspirat, patronul Valeriu Iftime l-a transferat la timpul potrivit, iar Flavius Stoican a scos cea mai bună versiune din atacantul născut în Timișoara.

Cotat la 650.000 de euro, Sebastian Mailat se află pe locul al doilea în clasamentul golgheterilor Superligii, cu 14 goluri, în timp ce pe prima poziție se află la egalitate Andrea Compagno (FCSB) și Marko Dugandzic (Rapid), ambii cu câte 17 goluri. Pe locul al treilea se află Daniel Paraschiv de la Hermannstadt, cu 12 reușite.

Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a vorbit în termeni laudativi despre atacantul în vârstă de 25 de ani, despre care a lăsat de înțeles că ar putea juca la cel mai înalt nivel dacă ar fi component al celor de la FCSB.

Iftime i-a fixat prețul lui Mailat

Relația de amiciție dintre Iftime și patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, e arhicunoscută. Iftime a spus și care e prețul lui Mailat, dar și că... "e puțin peste Coman".

“Ca să nu îl vezi pe Mailat, trebuie să ai o problemă mare de atenţie. Are calităţi foarte bune, este foarte inteligent şi echilibrat. Dacă poate să rămână aşa, va fi un jucător foarte bun. Dacă nu îl vând, nu mai semnează cu mine.

El mai are un an de contract cu mine. Aveam jucători de jucători. Nu pot să îi ţin, nu am bugetul FCSB. Îl pierd. Mailat poate să joace la FCSB, 100%. Oriunde poate să joace. Eu cred că este chiar şi peste Coman puţin.

Nu l-a luat nimeni în seamă până acum pe Mailat. Îi place mai mult banda stângă. Cred că la 1,5 milioane – 2 milioane de euro costă Mailat. Dar el trebuie să demonstreze la o echipă mai mare.

Ceea ce trebuie să facă Gigi Becali este o muncă de integrare. Pentru că este o diferenţă mare, un salariu de trei ori mai mare la Bucureşti. Şi jucătorii trebuie integraţi. Haruţ nu trebuie să fie rezervă niciodată la FCSB.

Este marea noastră greşeală. Trebuie să se acorde încredere, continuitate. O să îl vedeţi pe Junior Pius, este mult peste fundaşii centrali din România. Nu cred că Gigi Becali poate intra în grupele cupelor europene fără Junior Pius”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit Fanatik.