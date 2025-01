Dezvăluire senzațională: "Giovanni Becali mi-a spus 'Te vrea Real Madrid!'" Fotbalistul-surpriză al Stelei remarcat de legendarul Capello

Discuțiile s-au purtat între Fabio Capello, Giovanni Becali și Mircea Lucescu, legendarul club "blanco" era dispus să ofere un milion de dolari pentru transfer, dar afacerea a picat în cele din urmă.

În toamna lui 1996, Steaua mergea la Madrid pentru un meci cu Atletico din faza grupelor Ligii Campionilor. În apărare, lângă legendarul Didi Prodan, juca și Marius Baciu, un tânăr de doar 21 de ani venit de la Sibiu care promitea foarte multe. Eliminat la scorul de 0-0 după nici jumătate de oră a meciului care avea să se termine 4-0 pentru madrileni, Baciu le-a făcut o impresie atât de bună celor de la Real Madrid, aflați în tribunele de pe "Vicente Calderon", încât Fabio Capello s-a interesat de serviciile sale.

"Bacione, te vrea Real Madrid!"

La aproape 30 de ani de la acel moment, fostul stoper din Ghencea a vorbit pentru prima dată despre discuțiile incipiente pe care Giovanni Becali le-a purtat cu Fabio Capello via Mircea Lucescu pentru un potențial transfer:

"Întrebați-l pe Giovanni! Am avut o discuție, nu știe nimeni, că nu-mi place să discut. Eram la început, după meciul cu Atletico Madrid de acolo, m-a chemat Giovanni Becali...Am jucat 29 de minute, am luat cartonaș roșu, era 0-0 până atunci, apoi am pierdut 4-0. Era Capello în tribună. A doua sau a treia zi mă cheamă Giovanni Becali la el în birou și îmi spune <<Bacione, te vrea Real Madrid!>>. Eu eram atât de fericit că eram la Steaua încât nici nu mă interesa Real Madrid, pe cuvântul meu de onoare!

Am înțeles că au vorbit la telefon cu domnul Capello, cred că domnul Lucescu l-a sunat pe Giovanni că a vrut să ia informații despre mine. Nea Mircea a întrebat <<Cine e Baciu?>>. Nea Mircea nu auzise de mine, nici nu știa cine sunt. Eram un jucător de 21 de ani, retrogradasem cu Sibiul și am înțeles că s-a interesat Real Madrid de mine", a rememorat Baciu, fost antrenor și actual analist Prima Sport, în cadrul unui interviu acordat Orange Sport.

De ce nu s-a mai ajuns la transferul de un milion de dolari

Într-o perioadă în care Steaua era nevoită să-și vândă cei mai buni jucători pentru a regla situația financiară precară pe care o traversa, Baciu a fost "sacrificat" de conducerea clubului și de Ioan Becali, după cum își amintește fostul purtăror al banderolei de căpitan din Ghencea:

"Îmi aduc aminte că a venit Giovanni și a zis <<Bă, Marius, nu facem trafic cu carne vie!>>. Atunci plecau toți (n. red - de la Steaua). Gâlcă, Filipescu, Adrian Ilie, Didi Prodan, toți plecau atunci. În toamna aceea au fost discuțiile și despre mine. Au zis <<L-am luat pe ăsta de trei luni de zile și îl dau și pe el? Mă dă lumea afară de aici!>>. Eu așa știu că a fost discuția, dar Giovanni poate să spună mai multe. Eu cred că nu a vrut să-mi zică mie mai multe ca să nu mă amărască. S-a purtat discuția la el în birou, dar nici nu am realizat în momentul ăla.