Decizie RADICALA luata de Banel Nicolita: "Am bagat multi bani, dar fetita mea si-a dorit asta." Fostul jucator va renunta la un proiect important

Banel Nicolita a luat o decizie grea.

Banel Nicolita se retrage din activitatile in care era implicat la CS Faurei. Ajuns la 34 de ani, fostul jucator al FCSB-ului a decis sa se rupa definitiv de formatia din Liga a 3-a. Banel era jucator, dar si investitor la Faurei. Fostul international a spus ca a luat aceasta decizie la insistentele fiicei sale:

"Am renuntat la proiect. Fetita mea cea mare si-a dorit mult sa renunt, chiar daca am bagat multi bani si pasiunea e mare, pentru mine copilul e cel mai important", a spus Banel pentru digi.

Banel Nicolita a contribuit la promovarea echipei in Liga a 3-a, la finalul sezonului 2017-2018. In actuala stagiune, Faurei ocupa locul 9 in Liga 3, cu 20 de puncte.